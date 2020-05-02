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وزير المالية: المملكة لم تمرّ بمثل هذه الأزمة منذ عقود.. وننظر في قائمة النفقات ونختار الأقل ضررا على المواطنين

وزير المالية: سنحافظ على وظائف السعوديين في القطاع الخاص.. ومهم أن نتخذ إجراءات صارمة

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن من أهم بنود المبادرات التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا في دعم القطاع الخاص هي المحافظة على وظائف السعوديين في القطاع الخاص واستمرار الخدمات الأساسية.

وقال في مقابلة تعرضها قناة العربية عند العاشرة من مساء اليوم إن الإيرادات انخفضت بسبب الجائحة مبيناً أنه ومن المهم أن نتخذ إجراءات صارمة جدًا، وقد تكون مؤلمة.

‏وقال: "جميع الخيارات مفتوحة حاليًا، ويجب أن نخفض مصروفاتنا بشدة".

وزير المالية محمد الجدعان فيروس كورونا الجديد القطاع الخاص

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير المالية: سنحافظ على وظائف السعوديين في القطاع الخاص.. ومهم أن نتخذ إجراءات صارمة
سبق

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن من أهم بنود المبادرات التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا في دعم القطاع الخاص هي المحافظة على وظائف السعوديين في القطاع الخاص واستمرار الخدمات الأساسية.

وقال في مقابلة تعرضها قناة العربية عند العاشرة من مساء اليوم إن الإيرادات انخفضت بسبب الجائحة مبيناً أنه ومن المهم أن نتخذ إجراءات صارمة جدًا، وقد تكون مؤلمة.

‏وقال: "جميع الخيارات مفتوحة حاليًا، ويجب أن نخفض مصروفاتنا بشدة".

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
07:57 PM
اخر تعديل
02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
11:01 PM

وزير المالية: سنحافظ على وظائف السعوديين في القطاع الخاص.. ومهم أن نتخذ إجراءات صارمة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
103
117,039

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن من أهم بنود المبادرات التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا في دعم القطاع الخاص هي المحافظة على وظائف السعوديين في القطاع الخاص واستمرار الخدمات الأساسية.

وقال في مقابلة تعرضها قناة العربية عند العاشرة من مساء اليوم إن الإيرادات انخفضت بسبب الجائحة مبيناً أنه ومن المهم أن نتخذ إجراءات صارمة جدًا، وقد تكون مؤلمة.

‏وقال: "جميع الخيارات مفتوحة حاليًا، ويجب أن نخفض مصروفاتنا بشدة".

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