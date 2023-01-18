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فريق قوى الأمن ينهي مشاركته في رالي داكار بالمركز 28 لفئة الشاحنات

من أصل 44 مشاركًا

أنهى سائق نادي ضباط قوى الأمن السعودي إبراهيم المهنا، ومساعداه أسامة السند ورائد أبو ذيب، بنجاح؛ تحدي رالي داكار العالمي، الذي يعد الأصعب والأقوى على مستوى العالم، والذي أقيم لأول مرة في السعودية.


وحقق الفريق السعودي الذي أكمل 139 مشاركة دولية، هدفه الأكبر من المشاركة؛ وهو الوصول إلى خط النهاية محققًا المركز 28 في الترتيب العام من أصل 44 مشاركاً في فئة "الشاحنات"، إضافة إلى المركز الثاني في فئة T5.1 "غير المعدلة حسب التصنيف الجديد للاتحاد الدولي للسيارات"؛ إذ يعد المهنا هو السائق الوحيد في فئة T5 الذي يشارك لأول مرة في داكار؛ حيث تمكّن مع فريقه من اجتياز مراحل السباق الـ12 بنجاح، رغم كل المشاكل التي واجهتهم والأعطال الميكانيكية التي تمكن فريق الصيانة من تجاوز عقبتها.


ولم تخل مشاركة الفريق من الأحداث والمفاجآت التي واجهته خلال المراحل الست الأولى من السباق، إلا أن الفريق تمكن في الجزء الأخير من الرالي من استعادة توازنه والتغلّب على الأعطال والرمال في مشوارهم خلال الرالي.


وشارك السائق إبراهيم المهنا بفريق سعودي بكامل أطقمه، مستفيدًا من خبرتهم في الميكانيكا والمتابعة والتسجيل وإنهاء جميع الإجراءات الإدارية.


وسجّل المساعد الثاني للفريق رائد أبوذيب اسمه كأصغر ميكانيكي مشارك في فئة الشاحنات، واستطاع من خلال خبرته التي اكتسبها الموسم الماضي في بطولة العالم للراليات والبطولة المحلية؛ التغلّب على المشاكل الفنية التي واجهت الفريق أثناء المراحل.


وينتظر إبراهيم المهنا وفريقه مشاركة قوية والدفاع عن لقبه في رالي حائل الدولي الجولة الأولى من بطولة المملكة للراليات، الذي سيقام نهاية الشهر الجاري.

رالي داكار السعودية 2020 إبراهيم المهنا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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فريق قوى الأمن ينهي مشاركته في رالي داكار بالمركز 28 لفئة الشاحنات
سبق

أنهى سائق نادي ضباط قوى الأمن السعودي إبراهيم المهنا، ومساعداه أسامة السند ورائد أبو ذيب، بنجاح؛ تحدي رالي داكار العالمي، الذي يعد الأصعب والأقوى على مستوى العالم، والذي أقيم لأول مرة في السعودية.


وحقق الفريق السعودي الذي أكمل 139 مشاركة دولية، هدفه الأكبر من المشاركة؛ وهو الوصول إلى خط النهاية محققًا المركز 28 في الترتيب العام من أصل 44 مشاركاً في فئة "الشاحنات"، إضافة إلى المركز الثاني في فئة T5.1 "غير المعدلة حسب التصنيف الجديد للاتحاد الدولي للسيارات"؛ إذ يعد المهنا هو السائق الوحيد في فئة T5 الذي يشارك لأول مرة في داكار؛ حيث تمكّن مع فريقه من اجتياز مراحل السباق الـ12 بنجاح، رغم كل المشاكل التي واجهتهم والأعطال الميكانيكية التي تمكن فريق الصيانة من تجاوز عقبتها.


ولم تخل مشاركة الفريق من الأحداث والمفاجآت التي واجهته خلال المراحل الست الأولى من السباق، إلا أن الفريق تمكن في الجزء الأخير من الرالي من استعادة توازنه والتغلّب على الأعطال والرمال في مشوارهم خلال الرالي.


وشارك السائق إبراهيم المهنا بفريق سعودي بكامل أطقمه، مستفيدًا من خبرتهم في الميكانيكا والمتابعة والتسجيل وإنهاء جميع الإجراءات الإدارية.


وسجّل المساعد الثاني للفريق رائد أبوذيب اسمه كأصغر ميكانيكي مشارك في فئة الشاحنات، واستطاع من خلال خبرته التي اكتسبها الموسم الماضي في بطولة العالم للراليات والبطولة المحلية؛ التغلّب على المشاكل الفنية التي واجهت الفريق أثناء المراحل.


وينتظر إبراهيم المهنا وفريقه مشاركة قوية والدفاع عن لقبه في رالي حائل الدولي الجولة الأولى من بطولة المملكة للراليات، الذي سيقام نهاية الشهر الجاري.

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
10:37 AM

فريق قوى الأمن ينهي مشاركته في رالي داكار بالمركز 28 لفئة الشاحنات

من أصل 44 مشاركًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أنهى سائق نادي ضباط قوى الأمن السعودي إبراهيم المهنا، ومساعداه أسامة السند ورائد أبو ذيب، بنجاح؛ تحدي رالي داكار العالمي، الذي يعد الأصعب والأقوى على مستوى العالم، والذي أقيم لأول مرة في السعودية.


وحقق الفريق السعودي الذي أكمل 139 مشاركة دولية، هدفه الأكبر من المشاركة؛ وهو الوصول إلى خط النهاية محققًا المركز 28 في الترتيب العام من أصل 44 مشاركاً في فئة "الشاحنات"، إضافة إلى المركز الثاني في فئة T5.1 "غير المعدلة حسب التصنيف الجديد للاتحاد الدولي للسيارات"؛ إذ يعد المهنا هو السائق الوحيد في فئة T5 الذي يشارك لأول مرة في داكار؛ حيث تمكّن مع فريقه من اجتياز مراحل السباق الـ12 بنجاح، رغم كل المشاكل التي واجهتهم والأعطال الميكانيكية التي تمكن فريق الصيانة من تجاوز عقبتها.


ولم تخل مشاركة الفريق من الأحداث والمفاجآت التي واجهته خلال المراحل الست الأولى من السباق، إلا أن الفريق تمكن في الجزء الأخير من الرالي من استعادة توازنه والتغلّب على الأعطال والرمال في مشوارهم خلال الرالي.


وشارك السائق إبراهيم المهنا بفريق سعودي بكامل أطقمه، مستفيدًا من خبرتهم في الميكانيكا والمتابعة والتسجيل وإنهاء جميع الإجراءات الإدارية.


وسجّل المساعد الثاني للفريق رائد أبوذيب اسمه كأصغر ميكانيكي مشارك في فئة الشاحنات، واستطاع من خلال خبرته التي اكتسبها الموسم الماضي في بطولة العالم للراليات والبطولة المحلية؛ التغلّب على المشاكل الفنية التي واجهت الفريق أثناء المراحل.


وينتظر إبراهيم المهنا وفريقه مشاركة قوية والدفاع عن لقبه في رالي حائل الدولي الجولة الأولى من بطولة المملكة للراليات، الذي سيقام نهاية الشهر الجاري.

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