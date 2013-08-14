النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد إصراره على العمل في الحج رغم مرضه.. وزير الصحة يُكَرّم "الشريف"

عبّر عن شكره لـ"الربيعة" على هذه اللفتة وقال: خدمة ضيوف الرحمن شرف

كرّم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مدير مكتب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، سلمان بن سليم الشريف؛ وذلك عرفانًا بجهوده المبذولة في موسم حج هذا العام 1440 برغم الوعكة الصحية التي ألمت به قبيل الحج وإصراره على العمل خلال الموسم.

وعبّر "الشريف" عن عظيم شكره وامتنانه لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير، على هذا التكريم واللفتة الجميلة له في موسم الحج؛ مضيفًا أن شرف خدمة ضيوف الرحمن وحده تكريم وفخر يتنافس عليه أبناء هذا الوطن الغالي في كل عام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد إصراره على العمل في الحج رغم مرضه.. وزير الصحة يُكَرّم "الشريف"
سبق

كرّم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مدير مكتب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، سلمان بن سليم الشريف؛ وذلك عرفانًا بجهوده المبذولة في موسم حج هذا العام 1440 برغم الوعكة الصحية التي ألمت به قبيل الحج وإصراره على العمل خلال الموسم.

وعبّر "الشريف" عن عظيم شكره وامتنانه لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير، على هذا التكريم واللفتة الجميلة له في موسم الحج؛ مضيفًا أن شرف خدمة ضيوف الرحمن وحده تكريم وفخر يتنافس عليه أبناء هذا الوطن الغالي في كل عام.

14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440
12:21 PM

بعد إصراره على العمل في الحج رغم مرضه.. وزير الصحة يُكَرّم "الشريف"

عبّر عن شكره لـ"الربيعة" على هذه اللفتة وقال: خدمة ضيوف الرحمن شرف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
2
12,228

كرّم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مدير مكتب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، سلمان بن سليم الشريف؛ وذلك عرفانًا بجهوده المبذولة في موسم حج هذا العام 1440 برغم الوعكة الصحية التي ألمت به قبيل الحج وإصراره على العمل خلال الموسم.

وعبّر "الشريف" عن عظيم شكره وامتنانه لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير، على هذا التكريم واللفتة الجميلة له في موسم الحج؛ مضيفًا أن شرف خدمة ضيوف الرحمن وحده تكريم وفخر يتنافس عليه أبناء هذا الوطن الغالي في كل عام.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,826
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,762
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,749
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,850

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف
لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة