أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، ارتفاع سعر المياه في بلدية دياربكر التركية بنسبة تصل إلى 330%؛ حيث تبين أن البلدية تستهدف جمع إيرادات 200 مليون ليرة تركية من خلال رفع الأسعار، وهو ما لم تُعلن عنه، مشيرًا إلى أن وراء القرار والي محافظة دياربكر التركية حسن بصري جوزال أوغلو، الذي عُين كوصي على البلدية، نيابة عن رئيسها سلجوق ميزرأقلي الذي عُزل بقرار من وزارة الداخلية التركية وحكومة "أردوغان". ووفق ما نقله موقع اليوم السابع، قال الموقع التابع للمعارضة التركية، إنه ارتفعت أسعار المياه، التي كان سعر المتر المكعب منها بـ2.64 ليرة تركية، بقرار من مجلس البلدية، بنسبة تتراوح ما بين 35 إلى 330% من خلال الانتقال إلى نظام الضغط، حيث ارتفع سعر استخدام حتى 15 مترًا مكعبًا من المياه في مركز البلدية بنسبة 35%، أي من 2.64 إلى 3.55 ليرة تركية، وارتفع سعر استخدام أكثر من 15 مترًا مكعبًا من المياه بنسبة 103%، أي من 2.64 إلى 5.33 ليرة تركية. وتابع موقع تركيا الآن: "انعكست معدلات ارتفاع أسعار المياه بشكل مختلف على مدن محافظة دياربكر التركية، حيث ارتفع سعر استخدام حتى 15 مترًا مكعبًا من المياه في مدن أرجاني وبيسميل وسيلفان بنسبة 98 %، أي من 1.77 إلى 3.5 ليرة تركية، وارتفع سعر استخدام أكثر من 15 مترًا مكعبًا من المياه بنسبة 198%، أي من 1.77 إلى 5.25 ليرة تركية، أما في مدن تشارميك وتشونجوش وديجلة وكولب وأييل وليجه وهازرو وهاني وكوجاكوي، فارتفع سعر استخدام حتى 15 مترًا مكعبًا من المياه بنسبة 100%، أي من 1.2 إلى 3.45 ليرة تركية، وارتفع سعر استخدام أكثر من 15 مترًا مكعبًا من المياه بنسبة 330%، أي من 1.2 إلى 5.18 ليرة تركية". وكان الموقع تركيا أكد أن فاكهة العنب الطازج أصبحت من أكثر المنتجات الأعلى ارتفاعًا في الأسعار لشهر ديسمبر في إسطنبول بنسبة 35.35%، وكان البرتقال الأقل سعرًا بنسبة 15.90%؛ حيث أعلنت غرفة تجارة إسطنبول أعلى وأرخص المنتجات في شهر ديسمبر 2019، وكانت أعلى نسبة زيادة في النفقات الغذائية والفواكه الطازجة من نصيب العنب الطازج، بارتفاع 35.35% خلال الفترة الماضية.

أسعار المياه × 3..عزل فوصاية فجباية تأكل ما بقي في جيوب الأتراك صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-09 أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، ارتفاع سعر المياه في بلدية دياربكر التركية بنسبة تصل إلى 330%؛ حيث تبين أن البلدية تستهدف جمع إيرادات 200 مليون ليرة تركية من خلال رفع الأسعار، وهو ما لم تُعلن عنه، مشيرًا إلى أن وراء القرار والي محافظة دياربكر التركية حسن بصري جوزال أوغلو، الذي عُين كوصي على البلدية، نيابة عن رئيسها سلجوق ميزرأقلي الذي عُزل بقرار من وزارة الداخلية التركية وحكومة "أردوغان".



ووفق ما نقله موقع اليوم السابع، قال الموقع التابع للمعارضة التركية، إنه ارتفعت أسعار المياه، التي كان سعر المتر المكعب منها بـ2.64 ليرة تركية، بقرار من مجلس البلدية، بنسبة تتراوح ما بين 35 إلى 330% من خلال الانتقال إلى نظام الضغط، حيث ارتفع سعر استخدام حتى 15 مترًا مكعبًا من المياه في مركز البلدية بنسبة 35%، أي من 2.64 إلى 3.55 ليرة تركية، وارتفع سعر استخدام أكثر من 15 مترًا مكعبًا من المياه بنسبة 103%، أي من 2.64 إلى 5.33 ليرة تركية.



وتابع موقع تركيا الآن: "انعكست معدلات ارتفاع أسعار المياه بشكل مختلف على مدن محافظة دياربكر التركية، حيث ارتفع سعر استخدام حتى 15 مترًا مكعبًا من المياه في مدن أرجاني وبيسميل وسيلفان بنسبة 98 %، أي من 1.77 إلى 3.5 ليرة تركية، وارتفع سعر استخدام أكثر من 15 مترًا مكعبًا من المياه بنسبة 198%، أي من 1.77 إلى 5.25 ليرة تركية، أما في مدن تشارميك وتشونجوش وديجلة وكولب وأييل وليجه وهازرو وهاني وكوجاكوي، فارتفع سعر استخدام حتى 15 مترًا مكعبًا من المياه بنسبة 100%، أي من 1.2 إلى 3.45 ليرة تركية، وارتفع سعر استخدام أكثر من 15 مترًا مكعبًا من المياه بنسبة 330%، أي من 1.2 إلى 5.18 ليرة تركية".



وكان الموقع تركيا أكد أن فاكهة العنب الطازج أصبحت من أكثر المنتجات الأعلى ارتفاعًا في الأسعار لشهر ديسمبر في إسطنبول بنسبة 35.35%، وكان البرتقال الأقل سعرًا بنسبة 15.90%؛ حيث أعلنت غرفة تجارة إسطنبول أعلى وأرخص المنتجات في شهر ديسمبر 2019، وكانت أعلى نسبة زيادة في النفقات الغذائية والفواكه الطازجة من نصيب العنب الطازج، بارتفاع 35.35% خلال الفترة الماضية.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441 04:15 PM

أسعار المياه × 3..عزل فوصاية فجباية تأكل ما بقي في جيوب الأتراك زيادة في الأغذية والفواكه الطازجة تأخذ منحنى ارتفاع يصل إلى 35%





A A A





0 مشاركة

أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، ارتفاع سعر المياه في بلدية دياربكر التركية بنسبة تصل إلى 330%؛ حيث تبين أن البلدية تستهدف جمع إيرادات 200 مليون ليرة تركية من خلال رفع الأسعار، وهو ما لم تُعلن عنه، مشيرًا إلى أن وراء القرار والي محافظة دياربكر التركية حسن بصري جوزال أوغلو، الذي عُين كوصي على البلدية، نيابة عن رئيسها سلجوق ميزرأقلي الذي عُزل بقرار من وزارة الداخلية التركية وحكومة "أردوغان".



ووفق ما نقله موقع اليوم السابع، قال الموقع التابع للمعارضة التركية، إنه ارتفعت أسعار المياه، التي كان سعر المتر المكعب منها بـ2.64 ليرة تركية، بقرار من مجلس البلدية، بنسبة تتراوح ما بين 35 إلى 330% من خلال الانتقال إلى نظام الضغط، حيث ارتفع سعر استخدام حتى 15 مترًا مكعبًا من المياه في مركز البلدية بنسبة 35%، أي من 2.64 إلى 3.55 ليرة تركية، وارتفع سعر استخدام أكثر من 15 مترًا مكعبًا من المياه بنسبة 103%، أي من 2.64 إلى 5.33 ليرة تركية.



وتابع موقع تركيا الآن: "انعكست معدلات ارتفاع أسعار المياه بشكل مختلف على مدن محافظة دياربكر التركية، حيث ارتفع سعر استخدام حتى 15 مترًا مكعبًا من المياه في مدن أرجاني وبيسميل وسيلفان بنسبة 98 %، أي من 1.77 إلى 3.5 ليرة تركية، وارتفع سعر استخدام أكثر من 15 مترًا مكعبًا من المياه بنسبة 198%، أي من 1.77 إلى 5.25 ليرة تركية، أما في مدن تشارميك وتشونجوش وديجلة وكولب وأييل وليجه وهازرو وهاني وكوجاكوي، فارتفع سعر استخدام حتى 15 مترًا مكعبًا من المياه بنسبة 100%، أي من 1.2 إلى 3.45 ليرة تركية، وارتفع سعر استخدام أكثر من 15 مترًا مكعبًا من المياه بنسبة 330%، أي من 1.2 إلى 5.18 ليرة تركية".



وكان الموقع تركيا أكد أن فاكهة العنب الطازج أصبحت من أكثر المنتجات الأعلى ارتفاعًا في الأسعار لشهر ديسمبر في إسطنبول بنسبة 35.35%، وكان البرتقال الأقل سعرًا بنسبة 15.90%؛ حيث أعلنت غرفة تجارة إسطنبول أعلى وأرخص المنتجات في شهر ديسمبر 2019، وكانت أعلى نسبة زيادة في النفقات الغذائية والفواكه الطازجة من نصيب العنب الطازج، بارتفاع 35.35% خلال الفترة الماضية.