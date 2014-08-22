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"الفيصل": دعم سيدي خادم الحرمين وولي عهده كان خلف نجاح البطولة العربية.. ونسعى لمصاف العالمية

بعد تتويجه الرجاء المغربي بلقب كأس محمد السادس

رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على الدعم الكبير الذي قدّم للاتحاد العربي.

جاء ذلك بعد أن توج "الفيصل" الرجاء المغربي بلقب بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية) أمس؛ حيث قال في تصريح له: "أتقدم بالشكر الجزيل لسيدي خادم الحرمين الشريفين ولسيدي ولي العهد على الدعم اللا محدود تجاه الاتحاد العربي، ولولا دعمهم ما وصلنا لهذه النتائج الإيجابية، ونجاح المحفل العربي الكبير الذي يليق بالكرة العربية".

وزاد رئيس الاتحاد العربي: "أشكر ملك المغرب محمد السادس على السماح بأن تحمل البطولة اسمه، كما أشكر الاتحاد المغربي على دعم البطولة والترتيبات، والشكر موصول لجميع اللجان العاملة في الاتحاد العربي، رغم الصعوبات الكثيرة التي واجهتنا في ظل جائحة كورونا، ونحن نسعى الآن إلى تطوير البطولة مستقبلًا، وتلافي الأخطاء من أجل أن تكون البطولة ضمن مصاف البطولات العالمية بمشيئة الله".

وقدّم "الفيصل" التهنئة لفريق الرجاء المغربي الحائز على اللقب العربي من أمام شقيقه الاتحاد السعودي قائلًا: "ألف مبروك للرجاء حصوله على اللقب، وحظ أوفر للاتحاد".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الفيصل": دعم سيدي خادم الحرمين وولي عهده كان خلف نجاح البطولة العربية.. ونسعى لمصاف العالمية
سبق

رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على الدعم الكبير الذي قدّم للاتحاد العربي.

جاء ذلك بعد أن توج "الفيصل" الرجاء المغربي بلقب بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية) أمس؛ حيث قال في تصريح له: "أتقدم بالشكر الجزيل لسيدي خادم الحرمين الشريفين ولسيدي ولي العهد على الدعم اللا محدود تجاه الاتحاد العربي، ولولا دعمهم ما وصلنا لهذه النتائج الإيجابية، ونجاح المحفل العربي الكبير الذي يليق بالكرة العربية".

وزاد رئيس الاتحاد العربي: "أشكر ملك المغرب محمد السادس على السماح بأن تحمل البطولة اسمه، كما أشكر الاتحاد المغربي على دعم البطولة والترتيبات، والشكر موصول لجميع اللجان العاملة في الاتحاد العربي، رغم الصعوبات الكثيرة التي واجهتنا في ظل جائحة كورونا، ونحن نسعى الآن إلى تطوير البطولة مستقبلًا، وتلافي الأخطاء من أجل أن تكون البطولة ضمن مصاف البطولات العالمية بمشيئة الله".

وقدّم "الفيصل" التهنئة لفريق الرجاء المغربي الحائز على اللقب العربي من أمام شقيقه الاتحاد السعودي قائلًا: "ألف مبروك للرجاء حصوله على اللقب، وحظ أوفر للاتحاد".

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
01:17 PM

"الفيصل": دعم سيدي خادم الحرمين وولي عهده كان خلف نجاح البطولة العربية.. ونسعى لمصاف العالمية

بعد تتويجه الرجاء المغربي بلقب كأس محمد السادس

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أحمد سرور - الرياض
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رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على الدعم الكبير الذي قدّم للاتحاد العربي.

جاء ذلك بعد أن توج "الفيصل" الرجاء المغربي بلقب بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية) أمس؛ حيث قال في تصريح له: "أتقدم بالشكر الجزيل لسيدي خادم الحرمين الشريفين ولسيدي ولي العهد على الدعم اللا محدود تجاه الاتحاد العربي، ولولا دعمهم ما وصلنا لهذه النتائج الإيجابية، ونجاح المحفل العربي الكبير الذي يليق بالكرة العربية".

وزاد رئيس الاتحاد العربي: "أشكر ملك المغرب محمد السادس على السماح بأن تحمل البطولة اسمه، كما أشكر الاتحاد المغربي على دعم البطولة والترتيبات، والشكر موصول لجميع اللجان العاملة في الاتحاد العربي، رغم الصعوبات الكثيرة التي واجهتنا في ظل جائحة كورونا، ونحن نسعى الآن إلى تطوير البطولة مستقبلًا، وتلافي الأخطاء من أجل أن تكون البطولة ضمن مصاف البطولات العالمية بمشيئة الله".

وقدّم "الفيصل" التهنئة لفريق الرجاء المغربي الحائز على اللقب العربي من أمام شقيقه الاتحاد السعودي قائلًا: "ألف مبروك للرجاء حصوله على اللقب، وحظ أوفر للاتحاد".

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