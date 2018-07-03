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البيت الأبيض: زيارة وزير الخارجية الأمريكي لكوريا الشمالية الخميس القادم

أعلن البيت الأبيض أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيتوجه الخميس القادم إلى بيونغ يانغ؛ للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وفريق إدارته.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية سارة ساندرز خلال مؤتمر صحافي دوري إن الزيارة تهدف لمتابعة العمل المهم؛ من أجل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وفي نفس السياق، أفادت الخارجية الأمريكية بأن زيارة بومبيو لكوريا الشمالية تأتي في إطار جولة خارجية للوزير تمتد من 5 إلى 12 من الشهر الجاري، وتشمل كلاً من بيونغ يانغ وطوكيو وهانوي وأبوظبي وبروكسل.

وأضافت الخارجية في بيان أن الزيارة لكوريا الشمالية ستستمر ما بين الخامس والسابع من يوليو الجاري، وإن الهدف منها مواصلة المشاورات وتنفيذ التقدم الذي حققه الرئيس دونالد ترامب وكيم خلال قمة سنغافورة.

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البيت الأبيض: زيارة وزير الخارجية الأمريكي لكوريا الشمالية الخميس القادم
سبق

أعلن البيت الأبيض أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيتوجه الخميس القادم إلى بيونغ يانغ؛ للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وفريق إدارته.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية سارة ساندرز خلال مؤتمر صحافي دوري إن الزيارة تهدف لمتابعة العمل المهم؛ من أجل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وفي نفس السياق، أفادت الخارجية الأمريكية بأن زيارة بومبيو لكوريا الشمالية تأتي في إطار جولة خارجية للوزير تمتد من 5 إلى 12 من الشهر الجاري، وتشمل كلاً من بيونغ يانغ وطوكيو وهانوي وأبوظبي وبروكسل.

وأضافت الخارجية في بيان أن الزيارة لكوريا الشمالية ستستمر ما بين الخامس والسابع من يوليو الجاري، وإن الهدف منها مواصلة المشاورات وتنفيذ التقدم الذي حققه الرئيس دونالد ترامب وكيم خلال قمة سنغافورة.

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
08:43 AM

البيت الأبيض: زيارة وزير الخارجية الأمريكي لكوريا الشمالية الخميس القادم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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أعلن البيت الأبيض أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيتوجه الخميس القادم إلى بيونغ يانغ؛ للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وفريق إدارته.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية سارة ساندرز خلال مؤتمر صحافي دوري إن الزيارة تهدف لمتابعة العمل المهم؛ من أجل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وفي نفس السياق، أفادت الخارجية الأمريكية بأن زيارة بومبيو لكوريا الشمالية تأتي في إطار جولة خارجية للوزير تمتد من 5 إلى 12 من الشهر الجاري، وتشمل كلاً من بيونغ يانغ وطوكيو وهانوي وأبوظبي وبروكسل.

وأضافت الخارجية في بيان أن الزيارة لكوريا الشمالية ستستمر ما بين الخامس والسابع من يوليو الجاري، وإن الهدف منها مواصلة المشاورات وتنفيذ التقدم الذي حققه الرئيس دونالد ترامب وكيم خلال قمة سنغافورة.

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