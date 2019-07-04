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تجاوبًا مع تقرير "مثلث الرعب".. إقرار مطبين وتخاريش بـ"أحولة جازان"

محافظ العارضة لـ"سبق": عاينت اللجنة المرورية الموقع ويتم استكمال اللازم

تجاوبًا مع التقرير الذي نشرته "سبق" أمس تحت عنوان: (تقاطع الأحولة بـ"عارضة جازان" يتحول إلى مثلث رعب)؛ أقرّ المرور إنشاء عدد من المطبات في المداخل الفرعية والتخاريش في الطريق الرئيسي في مثلث الأحولة، بعد الشخوص إلى الموقع.

وقال محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر لـ"سبق": إنه تم شخوص لجنة السلامة المرورية على الموقع، وإن شاء الله يتم استكمال اللازم من قِبَل المختصين.

وكانت "سبق" قد نشرت أمس تقريرًا قال فيه عدد من سالكي الطريق والسكان: إن المطبات تنتشر على امتداد الطريق؛ ولكن هذه الجزئية الطويلة (مثلث الأحولة ورغم أهميتها وحيوية الموقع) إلا أنها تفتقد لوجود ما يحدّ من السرعات الجنونية التي يشهدها.

وتابعوا: "يوجد في الموقع تقاطعان (قرية الأحولة وأم الحسير) من الجهة الشرقية، ومحلات تجارية ومحطة وقود في الناحية الغربية"؛ لافتين إلى أنه سيتحول إلى قنبلة موقوتة في حال انحرفت مركبة تسير بسرعة عالية باتجاه مضخات الوقود؛ مشيرين إلى أن المكان حيوي ويشهد حركة مستمرة؛ نظرًا لوجود التقاطعين والمحلات التجارية؛ الأمر الذي يُحتم وجود مطبات في هذا المثلث، والذي تحول لمصدر رعب يهدد الأرواح.

وذكر شهود عيان أن طفلًا يبلغ من العمر تقريبًا خمسة أعوام نجا قبل يومين من حادث دهس، كاد يُنهي حياته بفعل سائق متهور يسير بسرعة كبيرة، لولا لطف الله؛ وذلك أثناء محاولته قطع الطريق مع والده باتجاه المسجد للصلاة.

وبيّن مواطنون أن حادث دهس أيضًا تعرّض له طالب بالقرب من الموقع قبل أشهر، نُقل على أثره إلى الرياض، وأجريت له عدة عمليات جراحية لإنقاذ قدمه.

وأضافوا: الوقت حان لإنشاء مطبات في هذه الموقع بالتحديد لتخفيض السرعات ولإنقاذ الأرواح؛ مناشدين المحافظ بالتدخل والعمل على توجيه أصحاب الاختصاص لإنشاء مطبات ستكون المنقذ للأرواح بعد الله.

ومن جانبه، قال رئيس بلدية محافظة العارضة سعيد جبران التليدي لـ"سبق": إن المطبات يتم تحديدها من قِبَل لجنة السلامة المرورية بالمحافظة، وإن التنفيذ وفق ما تقره هذه اللجنة؛ موضحًا أن ما ينفذ ضمن الطرق المنفذة من قِبَل البلدية؛ سيتم من قِبَل البلدية، وما كان منفذًا من قِبَل "النقل" فينفذ من قِبَل "النقل".

تقاطع الأحولة بـ"عارضة جازان" يتحول إلى مثلث رعب يهدد بحصد الأرواح

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تجاوبًا مع تقرير "مثلث الرعب".. إقرار مطبين وتخاريش بـ"أحولة جازان"
سبق

تجاوبًا مع التقرير الذي نشرته "سبق" أمس تحت عنوان: (تقاطع الأحولة بـ"عارضة جازان" يتحول إلى مثلث رعب)؛ أقرّ المرور إنشاء عدد من المطبات في المداخل الفرعية والتخاريش في الطريق الرئيسي في مثلث الأحولة، بعد الشخوص إلى الموقع.

وقال محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر لـ"سبق": إنه تم شخوص لجنة السلامة المرورية على الموقع، وإن شاء الله يتم استكمال اللازم من قِبَل المختصين.

وكانت "سبق" قد نشرت أمس تقريرًا قال فيه عدد من سالكي الطريق والسكان: إن المطبات تنتشر على امتداد الطريق؛ ولكن هذه الجزئية الطويلة (مثلث الأحولة ورغم أهميتها وحيوية الموقع) إلا أنها تفتقد لوجود ما يحدّ من السرعات الجنونية التي يشهدها.

وتابعوا: "يوجد في الموقع تقاطعان (قرية الأحولة وأم الحسير) من الجهة الشرقية، ومحلات تجارية ومحطة وقود في الناحية الغربية"؛ لافتين إلى أنه سيتحول إلى قنبلة موقوتة في حال انحرفت مركبة تسير بسرعة عالية باتجاه مضخات الوقود؛ مشيرين إلى أن المكان حيوي ويشهد حركة مستمرة؛ نظرًا لوجود التقاطعين والمحلات التجارية؛ الأمر الذي يُحتم وجود مطبات في هذا المثلث، والذي تحول لمصدر رعب يهدد الأرواح.

وذكر شهود عيان أن طفلًا يبلغ من العمر تقريبًا خمسة أعوام نجا قبل يومين من حادث دهس، كاد يُنهي حياته بفعل سائق متهور يسير بسرعة كبيرة، لولا لطف الله؛ وذلك أثناء محاولته قطع الطريق مع والده باتجاه المسجد للصلاة.

وبيّن مواطنون أن حادث دهس أيضًا تعرّض له طالب بالقرب من الموقع قبل أشهر، نُقل على أثره إلى الرياض، وأجريت له عدة عمليات جراحية لإنقاذ قدمه.

وأضافوا: الوقت حان لإنشاء مطبات في هذه الموقع بالتحديد لتخفيض السرعات ولإنقاذ الأرواح؛ مناشدين المحافظ بالتدخل والعمل على توجيه أصحاب الاختصاص لإنشاء مطبات ستكون المنقذ للأرواح بعد الله.

ومن جانبه، قال رئيس بلدية محافظة العارضة سعيد جبران التليدي لـ"سبق": إن المطبات يتم تحديدها من قِبَل لجنة السلامة المرورية بالمحافظة، وإن التنفيذ وفق ما تقره هذه اللجنة؛ موضحًا أن ما ينفذ ضمن الطرق المنفذة من قِبَل البلدية؛ سيتم من قِبَل البلدية، وما كان منفذًا من قِبَل "النقل" فينفذ من قِبَل "النقل".

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
08:30 AM

تجاوبًا مع تقرير "مثلث الرعب".. إقرار مطبين وتخاريش بـ"أحولة جازان"

محافظ العارضة لـ"سبق": عاينت اللجنة المرورية الموقع ويتم استكمال اللازم

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قاسم الخبراني - جازان
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تجاوبًا مع التقرير الذي نشرته "سبق" أمس تحت عنوان: (تقاطع الأحولة بـ"عارضة جازان" يتحول إلى مثلث رعب)؛ أقرّ المرور إنشاء عدد من المطبات في المداخل الفرعية والتخاريش في الطريق الرئيسي في مثلث الأحولة، بعد الشخوص إلى الموقع.

وقال محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر لـ"سبق": إنه تم شخوص لجنة السلامة المرورية على الموقع، وإن شاء الله يتم استكمال اللازم من قِبَل المختصين.

وكانت "سبق" قد نشرت أمس تقريرًا قال فيه عدد من سالكي الطريق والسكان: إن المطبات تنتشر على امتداد الطريق؛ ولكن هذه الجزئية الطويلة (مثلث الأحولة ورغم أهميتها وحيوية الموقع) إلا أنها تفتقد لوجود ما يحدّ من السرعات الجنونية التي يشهدها.

وتابعوا: "يوجد في الموقع تقاطعان (قرية الأحولة وأم الحسير) من الجهة الشرقية، ومحلات تجارية ومحطة وقود في الناحية الغربية"؛ لافتين إلى أنه سيتحول إلى قنبلة موقوتة في حال انحرفت مركبة تسير بسرعة عالية باتجاه مضخات الوقود؛ مشيرين إلى أن المكان حيوي ويشهد حركة مستمرة؛ نظرًا لوجود التقاطعين والمحلات التجارية؛ الأمر الذي يُحتم وجود مطبات في هذا المثلث، والذي تحول لمصدر رعب يهدد الأرواح.

وذكر شهود عيان أن طفلًا يبلغ من العمر تقريبًا خمسة أعوام نجا قبل يومين من حادث دهس، كاد يُنهي حياته بفعل سائق متهور يسير بسرعة كبيرة، لولا لطف الله؛ وذلك أثناء محاولته قطع الطريق مع والده باتجاه المسجد للصلاة.

وبيّن مواطنون أن حادث دهس أيضًا تعرّض له طالب بالقرب من الموقع قبل أشهر، نُقل على أثره إلى الرياض، وأجريت له عدة عمليات جراحية لإنقاذ قدمه.

وأضافوا: الوقت حان لإنشاء مطبات في هذه الموقع بالتحديد لتخفيض السرعات ولإنقاذ الأرواح؛ مناشدين المحافظ بالتدخل والعمل على توجيه أصحاب الاختصاص لإنشاء مطبات ستكون المنقذ للأرواح بعد الله.

ومن جانبه، قال رئيس بلدية محافظة العارضة سعيد جبران التليدي لـ"سبق": إن المطبات يتم تحديدها من قِبَل لجنة السلامة المرورية بالمحافظة، وإن التنفيذ وفق ما تقره هذه اللجنة؛ موضحًا أن ما ينفذ ضمن الطرق المنفذة من قِبَل البلدية؛ سيتم من قِبَل البلدية، وما كان منفذًا من قِبَل "النقل" فينفذ من قِبَل "النقل".

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