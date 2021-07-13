النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1295 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 946 خلال الـ24 ساعة الماضية

30 قائداً كشفياً من تعليم جدة يستقبلون ضيوف الرحمن بمطار المؤسس

لتقديم العون والمساعدة لكافة الحجاج القادمين وإرشادهم ضمن مشروع "لبيك"

يشارك 30 قائداً كشفياً من منسوبي كشافة تعليم جدة، في تقديم العون والمساعدة لكافة الحجاج القادمين عبر الصالة رقم 1 بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وإرشادهم حتى وصولهم إلى الحافلات ومحطة القطار ووسائل المواصلات المختلفة التي يستقلونها للتوجه إلى مكة المكرمة.

يأتي ذلك ضمن مبادرة المشروع الكشفي التطوعي "لبَّيك" لخدمة ضيوف الرحمن، جنباً إلى جنب مع مطار الملك عبدالعزيز الدولي وكافة الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأوضح مدير النشاط الطلابي بتعليم جدة، عوض العتيبي، أن كشافة تعليم جدة تشارك هذا العام جرياً على العادة السنوية في خدمة ضيوف الرحمن بمطار الملك عبدالعزيز، ضمن مبادرة مشروع "لبَّيك" الكشفي التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن في موسمي الحج والعمرة، بالشراكة مع مطار الملك عبدالعزيز الدولي، مشيرًا إلى أن مشاركة الكشافة تحظى بتوجيه ومتابعة مستمرة من مدير عام التعليم بجدة ومساعده للشؤون التعليمية.

وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بتعليم جدة، علي العمري، من جانبه، أن مشاركة كشافة تعليم جدة تأتي استمراراً لدورها الرائد في خدمة ضيوف الرحمن في موسمي الحج والعمرة عبر كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية، وتتمثل المشاركة هذا العام في خدمة ضيوف الرحمن من حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين القادمين عبر مطارات المملكة، واستقبالهم، مقدمًا شكره لإدارة المطار وكافة الجهات الحكومية المشاركة والداعمة؛ على ما يقدمونه من خدمات جليلة من أجل إتمام الحجاج مناسكهم بيسر وسهولة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
30 قائداً كشفياً من تعليم جدة يستقبلون ضيوف الرحمن بمطار المؤسس
سبق

يشارك 30 قائداً كشفياً من منسوبي كشافة تعليم جدة، في تقديم العون والمساعدة لكافة الحجاج القادمين عبر الصالة رقم 1 بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وإرشادهم حتى وصولهم إلى الحافلات ومحطة القطار ووسائل المواصلات المختلفة التي يستقلونها للتوجه إلى مكة المكرمة.

يأتي ذلك ضمن مبادرة المشروع الكشفي التطوعي "لبَّيك" لخدمة ضيوف الرحمن، جنباً إلى جنب مع مطار الملك عبدالعزيز الدولي وكافة الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأوضح مدير النشاط الطلابي بتعليم جدة، عوض العتيبي، أن كشافة تعليم جدة تشارك هذا العام جرياً على العادة السنوية في خدمة ضيوف الرحمن بمطار الملك عبدالعزيز، ضمن مبادرة مشروع "لبَّيك" الكشفي التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن في موسمي الحج والعمرة، بالشراكة مع مطار الملك عبدالعزيز الدولي، مشيرًا إلى أن مشاركة الكشافة تحظى بتوجيه ومتابعة مستمرة من مدير عام التعليم بجدة ومساعده للشؤون التعليمية.

وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بتعليم جدة، علي العمري، من جانبه، أن مشاركة كشافة تعليم جدة تأتي استمراراً لدورها الرائد في خدمة ضيوف الرحمن في موسمي الحج والعمرة عبر كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية، وتتمثل المشاركة هذا العام في خدمة ضيوف الرحمن من حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين القادمين عبر مطارات المملكة، واستقبالهم، مقدمًا شكره لإدارة المطار وكافة الجهات الحكومية المشاركة والداعمة؛ على ما يقدمونه من خدمات جليلة من أجل إتمام الحجاج مناسكهم بيسر وسهولة.

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
03:18 PM

30 قائداً كشفياً من تعليم جدة يستقبلون ضيوف الرحمن بمطار المؤسس

لتقديم العون والمساعدة لكافة الحجاج القادمين وإرشادهم ضمن مشروع "لبيك"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
355

يشارك 30 قائداً كشفياً من منسوبي كشافة تعليم جدة، في تقديم العون والمساعدة لكافة الحجاج القادمين عبر الصالة رقم 1 بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وإرشادهم حتى وصولهم إلى الحافلات ومحطة القطار ووسائل المواصلات المختلفة التي يستقلونها للتوجه إلى مكة المكرمة.

يأتي ذلك ضمن مبادرة المشروع الكشفي التطوعي "لبَّيك" لخدمة ضيوف الرحمن، جنباً إلى جنب مع مطار الملك عبدالعزيز الدولي وكافة الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأوضح مدير النشاط الطلابي بتعليم جدة، عوض العتيبي، أن كشافة تعليم جدة تشارك هذا العام جرياً على العادة السنوية في خدمة ضيوف الرحمن بمطار الملك عبدالعزيز، ضمن مبادرة مشروع "لبَّيك" الكشفي التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن في موسمي الحج والعمرة، بالشراكة مع مطار الملك عبدالعزيز الدولي، مشيرًا إلى أن مشاركة الكشافة تحظى بتوجيه ومتابعة مستمرة من مدير عام التعليم بجدة ومساعده للشؤون التعليمية.

وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بتعليم جدة، علي العمري، من جانبه، أن مشاركة كشافة تعليم جدة تأتي استمراراً لدورها الرائد في خدمة ضيوف الرحمن في موسمي الحج والعمرة عبر كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية، وتتمثل المشاركة هذا العام في خدمة ضيوف الرحمن من حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين القادمين عبر مطارات المملكة، واستقبالهم، مقدمًا شكره لإدارة المطار وكافة الجهات الحكومية المشاركة والداعمة؛ على ما يقدمونه من خدمات جليلة من أجل إتمام الحجاج مناسكهم بيسر وسهولة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,848
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,041
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,393
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,811

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة