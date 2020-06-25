النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لبنان: 18 إصابة جديدة بكورونا

عدد الوفيات مستقرّ عند 33 حالة

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم، عن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ 15 منهم من المُقيمين المخالطين لوافدين، والـ3 الباقون من اللبنانيين الوافدين من الخارج مؤخرًا؛ مما رفع عدد الإصابات إلى 1662 حالة.

وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان؛ بأنّ الساعات الـ24 الماضية شهدت إجراء 2036 فحص pcr الخاص بالفيروس، في ظل ارتفاع حالات الشفاء إلى 1144، إثر تأكيد مخبري لشفاء 38 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات مستقرًّا عند 33.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
لبنان: 18 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم، عن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ 15 منهم من المُقيمين المخالطين لوافدين، والـ3 الباقون من اللبنانيين الوافدين من الخارج مؤخرًا؛ مما رفع عدد الإصابات إلى 1662 حالة.

وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان؛ بأنّ الساعات الـ24 الماضية شهدت إجراء 2036 فحص pcr الخاص بالفيروس، في ظل ارتفاع حالات الشفاء إلى 1144، إثر تأكيد مخبري لشفاء 38 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات مستقرًّا عند 33.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
05:59 PM

لبنان: 18 إصابة جديدة بكورونا

عدد الوفيات مستقرّ عند 33 حالة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
52

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم، عن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ 15 منهم من المُقيمين المخالطين لوافدين، والـ3 الباقون من اللبنانيين الوافدين من الخارج مؤخرًا؛ مما رفع عدد الإصابات إلى 1662 حالة.

وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان؛ بأنّ الساعات الـ24 الماضية شهدت إجراء 2036 فحص pcr الخاص بالفيروس، في ظل ارتفاع حالات الشفاء إلى 1144، إثر تأكيد مخبري لشفاء 38 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات مستقرًّا عند 33.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,386
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,337
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,212
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,548

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة