الهلال يقلب الطاولة على الأهلي ويحافظ على صدارة ممتاز الطائرة

نجح فريق الهلال في قلب الطاولة على منافسه فريق الأهلي، في ختام مباريات الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة، بعد فوزه بثلاثة أشواط مقابل شوطين، ليتصدر الترتيب 32 نقطة مقابل 30 نقطة للأهلي.

فرض الأهلي سيطرته بالشوطين الأول والثاني 25/21 - 25/16

مستغلاً الأخطاء التي وقع فيها الفريق الهلالي، خصوصاً في استقبال الكرة الأولى، ومع بداية الشوط الثالث. عاد الهلال بشكل أفضل من خلال نجم الفريق موفق المطيري الذي نجح في تنويع الكرات على الشبكة، والتي ساهمت في تميز اللاعبين في الضربات الساحقة والإرسالات القوية، لينهي الشوط لمصلحته 25/20 ويستمر التفوق الهلالي ليحسم الشوط الرابع 25/23 والخامس 15/9

وجاءت بقية النتائج على النحو التالي:

الوحدة على الفيصلي 3/0

النصر على الهداية 3/1

الاتحاد على الجبلين 3/1

الموج على الابتسام 3/2

الترجي على السلام 3/0