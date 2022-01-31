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شاهد.. هكذا بدا نهار مكة المكرمة بلا شمس بعد أن حجبتها الغيوم

تزامناً مع هطول خفيف للأمطار في بعض الأحياء وطالت الحرم

منذ الصباح الباكر تعيش مكة المكرمة حالة من الغيوم التي حجبت الشمس، وسط أجواء غائمة كلياً، وهطول خفيف للأمطار في بعض الأحياء، بما في ذلك المسجد الحرام.

وأظهر فيديو بثته إمارة منطقة مكة هطول الأمطار الخفيفة على الحرم المكي الشريف في ساعات مبكرة من صباح اليوم، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وهو ما جعل الكثير من السكان يخرجون للتنزه للاستمتاع بالأجواء الباردة التي تشهدها العاصمة المقدسة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، أصدر تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة مكة المكرّمة، لافتاً إلى تكوُّن رياح نشطة وسحب رعدية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات عدة.

وأفاد المركز بأن الحالة تشمل في مكة المكرّمة كلاً من: الجموم والعاصمة المقّدسة وبحرة وعرفات، وتستمر حتى السادسة مساءً.

مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. هكذا بدا نهار مكة المكرمة بلا شمس بعد أن حجبتها الغيوم
سبق

منذ الصباح الباكر تعيش مكة المكرمة حالة من الغيوم التي حجبت الشمس، وسط أجواء غائمة كلياً، وهطول خفيف للأمطار في بعض الأحياء، بما في ذلك المسجد الحرام.

وأظهر فيديو بثته إمارة منطقة مكة هطول الأمطار الخفيفة على الحرم المكي الشريف في ساعات مبكرة من صباح اليوم، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وهو ما جعل الكثير من السكان يخرجون للتنزه للاستمتاع بالأجواء الباردة التي تشهدها العاصمة المقدسة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، أصدر تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة مكة المكرّمة، لافتاً إلى تكوُّن رياح نشطة وسحب رعدية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات عدة.

وأفاد المركز بأن الحالة تشمل في مكة المكرّمة كلاً من: الجموم والعاصمة المقّدسة وبحرة وعرفات، وتستمر حتى السادسة مساءً.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
03:49 PM

شاهد.. هكذا بدا نهار مكة المكرمة بلا شمس بعد أن حجبتها الغيوم

تزامناً مع هطول خفيف للأمطار في بعض الأحياء وطالت الحرم

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
3,016

منذ الصباح الباكر تعيش مكة المكرمة حالة من الغيوم التي حجبت الشمس، وسط أجواء غائمة كلياً، وهطول خفيف للأمطار في بعض الأحياء، بما في ذلك المسجد الحرام.

وأظهر فيديو بثته إمارة منطقة مكة هطول الأمطار الخفيفة على الحرم المكي الشريف في ساعات مبكرة من صباح اليوم، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وهو ما جعل الكثير من السكان يخرجون للتنزه للاستمتاع بالأجواء الباردة التي تشهدها العاصمة المقدسة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، أصدر تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة مكة المكرّمة، لافتاً إلى تكوُّن رياح نشطة وسحب رعدية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات عدة.

وأفاد المركز بأن الحالة تشمل في مكة المكرّمة كلاً من: الجموم والعاصمة المقّدسة وبحرة وعرفات، وتستمر حتى السادسة مساءً.

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