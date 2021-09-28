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نقل 25 شخصًا للمستشفى بعد انفجار قوي في مبنى سكني بالسويد

تأثرت به عدة شقق وسلالم ومن غير الواضح في الوقت الحالي سببه

أفادت وكالة "تي.تي السويدية" للأنباء، بأنه تم نقل نحو 25 شخصًا إلى المستشفى، بعد انفجار في مبنى سكني ببلدة غوتنبرغ، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

وبحسب "تي.تي"؛ فإن الانفجار وقع عند الساعة الخامسة من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي)، وتسبب في اندلاع حريق.

ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" فقد قالت خدمات الطوارئ في المنطقة: "تأثرت عدة شقق وسلالم بالانفجار، ومن غير الواضح في الوقت الحالي سببه".

وبدأت الشرطة تحقيقًا أوليًّا في الانفجار، لافتة إلى أنه لا يوجد مشتبه به في القضية في الوقت الحالي.

كما أكدت الشرطة السويدية في موقعها الإلكتروني أنها تعمل على إجلاء سكان المنطقة.

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نقل 25 شخصًا للمستشفى بعد انفجار قوي في مبنى سكني بالسويد
سبق

أفادت وكالة "تي.تي السويدية" للأنباء، بأنه تم نقل نحو 25 شخصًا إلى المستشفى، بعد انفجار في مبنى سكني ببلدة غوتنبرغ، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

وبحسب "تي.تي"؛ فإن الانفجار وقع عند الساعة الخامسة من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي)، وتسبب في اندلاع حريق.

ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" فقد قالت خدمات الطوارئ في المنطقة: "تأثرت عدة شقق وسلالم بالانفجار، ومن غير الواضح في الوقت الحالي سببه".

وبدأت الشرطة تحقيقًا أوليًّا في الانفجار، لافتة إلى أنه لا يوجد مشتبه به في القضية في الوقت الحالي.

كما أكدت الشرطة السويدية في موقعها الإلكتروني أنها تعمل على إجلاء سكان المنطقة.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
10:01 AM

نقل 25 شخصًا للمستشفى بعد انفجار قوي في مبنى سكني بالسويد

تأثرت به عدة شقق وسلالم ومن غير الواضح في الوقت الحالي سببه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وكالة "تي.تي السويدية" للأنباء، بأنه تم نقل نحو 25 شخصًا إلى المستشفى، بعد انفجار في مبنى سكني ببلدة غوتنبرغ، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

وبحسب "تي.تي"؛ فإن الانفجار وقع عند الساعة الخامسة من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي)، وتسبب في اندلاع حريق.

ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" فقد قالت خدمات الطوارئ في المنطقة: "تأثرت عدة شقق وسلالم بالانفجار، ومن غير الواضح في الوقت الحالي سببه".

وبدأت الشرطة تحقيقًا أوليًّا في الانفجار، لافتة إلى أنه لا يوجد مشتبه به في القضية في الوقت الحالي.

كما أكدت الشرطة السويدية في موقعها الإلكتروني أنها تعمل على إجلاء سكان المنطقة.

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