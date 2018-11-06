"السهيمي "يكرم عدداً من رجال دوريات العاصمة المقدسة
قام مدير إدارة دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة العقيد/ محمد بن سعد السهيمي بتسليم عدد من الأفراد شهادات شكر وتقدير مقدمة من مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء/ عيد بن سعد العتيبي، وذلك نظير ما قدموه من جهود مخلصة في عملهم الميداني بحضور مدير شعبة التموين بدوريات العاصمة المقدسة النقيب / عبدالله السلومي.
كما نقل السهيمي "تحيات مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن للأفراد المكرمين وحثهم على بذل المزيد من الجهود متمنياً لهم ولزملائهم دوام التوفيق.
"السهيمي "يكرم عدداً من رجال دوريات العاصمة المقدسة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2018-11-06
قام مدير إدارة دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة العقيد/ محمد بن سعد السهيمي بتسليم عدد من الأفراد شهادات شكر وتقدير مقدمة من مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء/ عيد بن سعد العتيبي، وذلك نظير ما قدموه من جهود مخلصة في عملهم الميداني بحضور مدير شعبة التموين بدوريات العاصمة المقدسة النقيب / عبدالله السلومي.
كما نقل السهيمي "تحيات مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن للأفراد المكرمين وحثهم على بذل المزيد من الجهود متمنياً لهم ولزملائهم دوام التوفيق.
06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
09:21 PM
"السهيمي "يكرم عدداً من رجال دوريات العاصمة المقدسة
قام مدير إدارة دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة العقيد/ محمد بن سعد السهيمي بتسليم عدد من الأفراد شهادات شكر وتقدير مقدمة من مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء/ عيد بن سعد العتيبي، وذلك نظير ما قدموه من جهود مخلصة في عملهم الميداني بحضور مدير شعبة التموين بدوريات العاصمة المقدسة النقيب / عبدالله السلومي.
كما نقل السهيمي "تحيات مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن للأفراد المكرمين وحثهم على بذل المزيد من الجهود متمنياً لهم ولزملائهم دوام التوفيق.