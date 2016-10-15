النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرئيس العراقي يبحث مع "ماكرون" و"بومبيو" تداعيات العدوان التركي على سوريا

طالب بوقف العمليات العسكرية والبدء بحوار لإيجاد تسوية سياسية شاملة

بحث الرئيس العراقي برهم صالح، أمس الاثنين، في اتصالين هاتفيين منفصلين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تداعيات العدوان التركي على شمال سوريا.

وتفصيلاً، أوضح بيان صحفي رئاسي عراقي أن الرئيس برهم صالح بحث مع نظيره الفرنسي العلاقات الثنائية، والتأكيد لوقف العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا، والبدء بحوار لإيجاد تسوية سياسية شاملة.

وأضاف البيان أن الرئيس العراقي بحث مع وزير الخارجية الأمريكي مستجدات العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، مؤكدًا ضرورة تدارك الأوضاع الإنسانية، ووقف العمليات العسكرية وعدم إتاحة الفرصة للإرهابيين لإعادة تنظيم فلولهم.

الرئيس العراقي برهم صالح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تركيا سوريا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الرئيس العراقي يبحث مع "ماكرون" و"بومبيو" تداعيات العدوان التركي على سوريا
سبق

بحث الرئيس العراقي برهم صالح، أمس الاثنين، في اتصالين هاتفيين منفصلين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تداعيات العدوان التركي على شمال سوريا.

وتفصيلاً، أوضح بيان صحفي رئاسي عراقي أن الرئيس برهم صالح بحث مع نظيره الفرنسي العلاقات الثنائية، والتأكيد لوقف العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا، والبدء بحوار لإيجاد تسوية سياسية شاملة.

وأضاف البيان أن الرئيس العراقي بحث مع وزير الخارجية الأمريكي مستجدات العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، مؤكدًا ضرورة تدارك الأوضاع الإنسانية، ووقف العمليات العسكرية وعدم إتاحة الفرصة للإرهابيين لإعادة تنظيم فلولهم.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
12:29 AM

الرئيس العراقي يبحث مع "ماكرون" و"بومبيو" تداعيات العدوان التركي على سوريا

طالب بوقف العمليات العسكرية والبدء بحوار لإيجاد تسوية سياسية شاملة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بغداد
4
848

بحث الرئيس العراقي برهم صالح، أمس الاثنين، في اتصالين هاتفيين منفصلين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تداعيات العدوان التركي على شمال سوريا.

وتفصيلاً، أوضح بيان صحفي رئاسي عراقي أن الرئيس برهم صالح بحث مع نظيره الفرنسي العلاقات الثنائية، والتأكيد لوقف العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا، والبدء بحوار لإيجاد تسوية سياسية شاملة.

وأضاف البيان أن الرئيس العراقي بحث مع وزير الخارجية الأمريكي مستجدات العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، مؤكدًا ضرورة تدارك الأوضاع الإنسانية، ووقف العمليات العسكرية وعدم إتاحة الفرصة للإرهابيين لإعادة تنظيم فلولهم.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,087
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,783
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,886
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,600

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة