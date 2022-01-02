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"السديس" يزور قاعدة الملك خالد الجوية ويلتقي قياداتها

أشاد بجهود الأبطال البواسل في حماية البلاد والعباد

زار الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قائد قاعدة الملك خالد الجوية اللواء ركن سامي وقيان الدوسري، بمكتبه، بحضور فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله عبدالعزيز الحسيني، المستشار في الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة.

ورحّب اللواء الدوسري، بالسديس، مشيداً بأثر مثل هذه الزيارات في نفوس جنود الوطن المرابطين للذود عن المملكة والحرمين الشريفين.

من جانبه، عبّر الشيخ السديس، عن سعادته بهذا الاستقبال، مشيداً بجهود الأبطال البواسل في حماية البلاد والعباد، سائلا الله -العلي القدير- أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم.

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"السديس" يزور قاعدة الملك خالد الجوية ويلتقي قياداتها
سبق

زار الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قائد قاعدة الملك خالد الجوية اللواء ركن سامي وقيان الدوسري، بمكتبه، بحضور فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله عبدالعزيز الحسيني، المستشار في الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة.

ورحّب اللواء الدوسري، بالسديس، مشيداً بأثر مثل هذه الزيارات في نفوس جنود الوطن المرابطين للذود عن المملكة والحرمين الشريفين.

من جانبه، عبّر الشيخ السديس، عن سعادته بهذا الاستقبال، مشيداً بجهود الأبطال البواسل في حماية البلاد والعباد، سائلا الله -العلي القدير- أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
12:51 PM

"السديس" يزور قاعدة الملك خالد الجوية ويلتقي قياداتها

أشاد بجهود الأبطال البواسل في حماية البلاد والعباد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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زار الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قائد قاعدة الملك خالد الجوية اللواء ركن سامي وقيان الدوسري، بمكتبه، بحضور فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله عبدالعزيز الحسيني، المستشار في الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة.

ورحّب اللواء الدوسري، بالسديس، مشيداً بأثر مثل هذه الزيارات في نفوس جنود الوطن المرابطين للذود عن المملكة والحرمين الشريفين.

من جانبه، عبّر الشيخ السديس، عن سعادته بهذا الاستقبال، مشيداً بجهود الأبطال البواسل في حماية البلاد والعباد، سائلا الله -العلي القدير- أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم.

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