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تعافي 514 حالة من كورونا في الكويت

بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 31240 حالة

سجّلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية 514 حالة تعافي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية أنه بذلك بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 31240 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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تعافي 514 حالة من كورونا في الكويت
سبق

سجّلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية 514 حالة تعافي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية أنه بذلك بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 31240 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
10:44 AM

تعافي 514 حالة من كورونا في الكويت

بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 31240 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية 514 حالة تعافي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية أنه بذلك بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 31240 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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