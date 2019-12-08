تقرير أمريكي: هذه المقاطع شاهدها الشمراني في حفل عشاء قبل ليلة من جريمته

نقلته "نيويورك تايمز" عبر مصدر مطلع على سير التحقيقات في حادثة "بينساكولا"

كشف تقرير لصحيفة أمريكية أن محمد الشمراني؛ المتهم بإطلاق النار في قاعدة بينساكولا في فلوريدا، شاهد عدداً من مقاطع الفيديو قبل ليلة من الحادث.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إنه شاهد مقاطع فيديو عن إطلاق نار جماعي، وذلك "خلال حفل عشاء قبل ليلة من تنفيذ هجومه"، وذلك نقلاً على لسان مصدر مطلع على سير التحقيقات في هذه الحادثة، دون ذكر اسمه.

ووفق "سي إن إن" كان مكتب التحقيقات الفيدرالي أو ما يُعرف بـ"FBI" قد نشر صورة للشمراني؛ مؤكداً أنه كان طالباً في قاعدة بينساكولا في فلوريدا، ويبلغ من العمر 21 عاماً.

يُذكر أن هذا الحادث الفردي تبعته إدانة سعودية فورية على المستويات كافة بداية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الذي أجرى اتصالاً هاتفيّاً بالرئيس دونالد ترامب؛ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، عبّر فيه -حفظه الله- عن تلقيه ببالغ الحزن والأسى خبر إطلاق أحد الطلبة السعوديين النار في ولاية فلوريدا نتج عنه وفاة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.

وقدّم الملك المفدى، يوم الجمعة، تعازيه وخالص مواساته له ولأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، كما أكّد -حفظه الله- أن مرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير.

كما أكّد خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال للرئيس الأمريكي، وقوف المملكة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وصدور توجيهاته -رعاه الله- للأجهزة الأمنية السعودية للتعاون مع الأجهزة الأمريكية المعنية للوصول إلى المعلومات كافة التي تساعد على كشف مُلابسات هذا الحادث المؤسف.

وأمس الأول أيضاً، أعربت وزارة الخارجية عن بالغ الأسى والحزن لقيام أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا، بإطلاق النار مما أدّى إلى وفاة ثلاثة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.

وتقدّمت وزارة الخارجية بخالص التعازي لأسر الضحايا وتمنت للمصابين الشفاء العاجل.

وأكدت وزارة الخارجية أن مُرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يُمثل الشعب السعودي إطلاقاً الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير.

وتواصلت الادانات الشعبية للحادثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث أجمع السعوديون على أن ما قام به الطالب لا يمثل السعودية ولا القيم النبيلة لشعبها المحب للخير، مستذكرين في الوقت نفسه قصة البطلين جاسر وذيب اللذين استُشهدا غرقاً في أمريكا بعد محاولتهما إنقاذ طفليْن أمريكييْن العام الماضي.