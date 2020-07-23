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"التدريب التقني": تنفيذ الاختبارات الشاملة لدبلومات وبرامج المعاهد الأهلية

قالت: المحوسبة تعد أحد مسارات التطوير والتي تم تصميمها وفق عدة مراحل

أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مطلع هذا الأسبوع، المرحلة الأولى من الاختبارات المحوسبة للدبلومات والبرامج التأهيلية المنفذة في معاهد التدريب الأهلي على مستوى المملكة.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن الاختبارات المحوسبة تعد أحد مسارات التطوير للاختبار الشامل الذي جعل من السهل التحكم في تنظيم أعمال الاختبارات عبر منظومة إلكترونية متكاملة ومحوكمة، وأن منظومة الاختبارات المحوسبة تم تصميمها وفق عدة مراحل، هي: مرحلة تسجيل المتدربين المؤهلين إلكترونيًّا لدخول الاختبار بحسب المرحلة الأولى، ومرحلة حجز المواعيد الإلكترونية التي تمكّن المنشأة التدريبية من حجز موعد جلسة اختبار للمستفيد، ثم مرحلة تنفيذ الاختبار عبر منصة إلكترونية تعتمد على بنوك أسئلة محدثة ومحوكمة.

يُذكر أن المؤسسة بدأت تنفيذ الاختبارات منذ يوم الأحد 28/ 11/ 1441هـ وتعقد بشكل متزامن على فترات متتالية لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة للمتدربين والمتدربات، وتتم متابعتها من خلال مركز تحكم بمقر الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التدريب التقني": تنفيذ الاختبارات الشاملة لدبلومات وبرامج المعاهد الأهلية
سبق

أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مطلع هذا الأسبوع، المرحلة الأولى من الاختبارات المحوسبة للدبلومات والبرامج التأهيلية المنفذة في معاهد التدريب الأهلي على مستوى المملكة.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن الاختبارات المحوسبة تعد أحد مسارات التطوير للاختبار الشامل الذي جعل من السهل التحكم في تنظيم أعمال الاختبارات عبر منظومة إلكترونية متكاملة ومحوكمة، وأن منظومة الاختبارات المحوسبة تم تصميمها وفق عدة مراحل، هي: مرحلة تسجيل المتدربين المؤهلين إلكترونيًّا لدخول الاختبار بحسب المرحلة الأولى، ومرحلة حجز المواعيد الإلكترونية التي تمكّن المنشأة التدريبية من حجز موعد جلسة اختبار للمستفيد، ثم مرحلة تنفيذ الاختبار عبر منصة إلكترونية تعتمد على بنوك أسئلة محدثة ومحوكمة.

يُذكر أن المؤسسة بدأت تنفيذ الاختبارات منذ يوم الأحد 28/ 11/ 1441هـ وتعقد بشكل متزامن على فترات متتالية لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة للمتدربين والمتدربات، وتتم متابعتها من خلال مركز تحكم بمقر الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
09:39 AM

"التدريب التقني": تنفيذ الاختبارات الشاملة لدبلومات وبرامج المعاهد الأهلية

قالت: المحوسبة تعد أحد مسارات التطوير والتي تم تصميمها وفق عدة مراحل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مطلع هذا الأسبوع، المرحلة الأولى من الاختبارات المحوسبة للدبلومات والبرامج التأهيلية المنفذة في معاهد التدريب الأهلي على مستوى المملكة.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن الاختبارات المحوسبة تعد أحد مسارات التطوير للاختبار الشامل الذي جعل من السهل التحكم في تنظيم أعمال الاختبارات عبر منظومة إلكترونية متكاملة ومحوكمة، وأن منظومة الاختبارات المحوسبة تم تصميمها وفق عدة مراحل، هي: مرحلة تسجيل المتدربين المؤهلين إلكترونيًّا لدخول الاختبار بحسب المرحلة الأولى، ومرحلة حجز المواعيد الإلكترونية التي تمكّن المنشأة التدريبية من حجز موعد جلسة اختبار للمستفيد، ثم مرحلة تنفيذ الاختبار عبر منصة إلكترونية تعتمد على بنوك أسئلة محدثة ومحوكمة.

يُذكر أن المؤسسة بدأت تنفيذ الاختبارات منذ يوم الأحد 28/ 11/ 1441هـ وتعقد بشكل متزامن على فترات متتالية لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة للمتدربين والمتدربات، وتتم متابعتها من خلال مركز تحكم بمقر الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة.

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