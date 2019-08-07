احتفل رئيس هيئات مكة سابقًا الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي، بزواج أبنائه محمد وعبدالله، أول أمس بجدة، بحضور بعض المحبين والأقارب.
"الغامدي" يحتفل بزواج أبنائه محمد وعبدالله بجدة
احتفل رئيس هيئات مكة سابقًا الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي، بزواج أبنائه محمد وعبدالله، أول أمس بجدة، بحضور بعض المحبين والأقارب.
اعلان
"الغامدي" يحتفل بزواج أبنائه محمد وعبدالله بجدةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-07
07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
12:27 PM
"الغامدي" يحتفل بزواج أبنائه محمد وعبدالله بجدة
احتفل رئيس هيئات مكة سابقًا الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي، بزواج أبنائه محمد وعبدالله، أول أمس بجدة، بحضور بعض المحبين والأقارب.
اعلان
53.8 مليار
31 يوليو
31,543
10 مليارات ..
17 يوليو
30,582
200 مليون
26 ديسمبر
25,604
6.7 مليار دولار
11 ديسمبر
33,677
كفاءات سعودية خارج الخدمة
منى الرشيدي
المملكة والحج
ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟
عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}
صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!
عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..
عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!
حواء القرني
العلاوة السنوية!
محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..
ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!
عبدالرحمن المرشد