النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التجارة" و"المنافسة" تباشران التحقيق بممارسات احتكارية واستغلال أزمة كورونا في رفع الأسعار

باشرت وزارة التجارة والهيئة العامة للمنافسة التحقيق في عدد من المخالفات المرتبطة بأزمة كورونا مؤخرًا، من بينها ممارسات احتكارية، تهدف لافتعال نقص في السلع في القطاع الصحي، وخصوصًا المعقمات والأقنعة الطبية، إلى جانب مخالفات اتفاق بعض الموردين والمنشآت على رفع الأسعار، واستغلال الأزمة في تخزين كميات كبيرة بهدف تصريفها لاحقًا بأسعار مرتفعة.

وأكدت الجهتان التنسيق المشترك، واستمرارية مباشرة مخالفات التحكم بأسعار السلع والمنتجات وأشكال الممارسات الاحتكارية كافة، والقيام بدورهما وفق اختصاصاتهما لحماية المستهلكين، وحفظ حقوقهم، وضمان حماية المنافسة التجارية العادلة، وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة عليها.

كما ثمنت الوزارة والهيئة مبادرات القطاع الخاص خلال هذه الأزمة بالحرص، والالتزام بالمحافظة على استمرارية سلاسل الإمداد وتدفق السلع للأسواق ومنافذ البيع واستقرار الأسعار.

ودعت "التجارة و"المنافسة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغات وشكاوى المغالاة في الأسعار والممارسات الاحتكارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت، أو عن طريق مركز الاتصال الموحد للهيئة العامة للمنافسة على الرقم (920003050)، أو من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة على الرابط (www.gac.gov.sa).

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التجارة" و"المنافسة" تباشران التحقيق بممارسات احتكارية واستغلال أزمة كورونا في رفع الأسعار
سبق

باشرت وزارة التجارة والهيئة العامة للمنافسة التحقيق في عدد من المخالفات المرتبطة بأزمة كورونا مؤخرًا، من بينها ممارسات احتكارية، تهدف لافتعال نقص في السلع في القطاع الصحي، وخصوصًا المعقمات والأقنعة الطبية، إلى جانب مخالفات اتفاق بعض الموردين والمنشآت على رفع الأسعار، واستغلال الأزمة في تخزين كميات كبيرة بهدف تصريفها لاحقًا بأسعار مرتفعة.

وأكدت الجهتان التنسيق المشترك، واستمرارية مباشرة مخالفات التحكم بأسعار السلع والمنتجات وأشكال الممارسات الاحتكارية كافة، والقيام بدورهما وفق اختصاصاتهما لحماية المستهلكين، وحفظ حقوقهم، وضمان حماية المنافسة التجارية العادلة، وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة عليها.

كما ثمنت الوزارة والهيئة مبادرات القطاع الخاص خلال هذه الأزمة بالحرص، والالتزام بالمحافظة على استمرارية سلاسل الإمداد وتدفق السلع للأسواق ومنافذ البيع واستقرار الأسعار.

ودعت "التجارة و"المنافسة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغات وشكاوى المغالاة في الأسعار والممارسات الاحتكارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت، أو عن طريق مركز الاتصال الموحد للهيئة العامة للمنافسة على الرقم (920003050)، أو من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة على الرابط (www.gac.gov.sa).

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
12:01 AM
اخر تعديل
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
01:03 AM

"التجارة" و"المنافسة" تباشران التحقيق بممارسات احتكارية واستغلال أزمة كورونا في رفع الأسعار

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
7
4,021

باشرت وزارة التجارة والهيئة العامة للمنافسة التحقيق في عدد من المخالفات المرتبطة بأزمة كورونا مؤخرًا، من بينها ممارسات احتكارية، تهدف لافتعال نقص في السلع في القطاع الصحي، وخصوصًا المعقمات والأقنعة الطبية، إلى جانب مخالفات اتفاق بعض الموردين والمنشآت على رفع الأسعار، واستغلال الأزمة في تخزين كميات كبيرة بهدف تصريفها لاحقًا بأسعار مرتفعة.

وأكدت الجهتان التنسيق المشترك، واستمرارية مباشرة مخالفات التحكم بأسعار السلع والمنتجات وأشكال الممارسات الاحتكارية كافة، والقيام بدورهما وفق اختصاصاتهما لحماية المستهلكين، وحفظ حقوقهم، وضمان حماية المنافسة التجارية العادلة، وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة عليها.

كما ثمنت الوزارة والهيئة مبادرات القطاع الخاص خلال هذه الأزمة بالحرص، والالتزام بالمحافظة على استمرارية سلاسل الإمداد وتدفق السلع للأسواق ومنافذ البيع واستقرار الأسعار.

ودعت "التجارة و"المنافسة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغات وشكاوى المغالاة في الأسعار والممارسات الاحتكارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت، أو عن طريق مركز الاتصال الموحد للهيئة العامة للمنافسة على الرقم (920003050)، أو من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة على الرابط (www.gac.gov.sa).

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,519
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,112
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,971
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,512

المقالات

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري
مثالية الدولة في إدارة الأزمات

مثالية الدولة في إدارة الأزمات

ماجد البريكان
إدارة الأزمات خبرة وفن

إدارة الأزمات خبرة وفن

عايد الهرفي
السعودية في صدارة العمل الإنساني

السعودية في صدارة العمل الإنساني

سعيد آل جندب
(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة