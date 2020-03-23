"التجارة" و"المنافسة" تباشران التحقيق بممارسات احتكارية واستغلال أزمة كورونا في رفع الأسعار

باشرت وزارة التجارة والهيئة العامة للمنافسة التحقيق في عدد من المخالفات المرتبطة بأزمة كورونا مؤخرًا، من بينها ممارسات احتكارية، تهدف لافتعال نقص في السلع في القطاع الصحي، وخصوصًا المعقمات والأقنعة الطبية، إلى جانب مخالفات اتفاق بعض الموردين والمنشآت على رفع الأسعار، واستغلال الأزمة في تخزين كميات كبيرة بهدف تصريفها لاحقًا بأسعار مرتفعة.

وأكدت الجهتان التنسيق المشترك، واستمرارية مباشرة مخالفات التحكم بأسعار السلع والمنتجات وأشكال الممارسات الاحتكارية كافة، والقيام بدورهما وفق اختصاصاتهما لحماية المستهلكين، وحفظ حقوقهم، وضمان حماية المنافسة التجارية العادلة، وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة عليها.

كما ثمنت الوزارة والهيئة مبادرات القطاع الخاص خلال هذه الأزمة بالحرص، والالتزام بالمحافظة على استمرارية سلاسل الإمداد وتدفق السلع للأسواق ومنافذ البيع واستقرار الأسعار.

ودعت "التجارة و"المنافسة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغات وشكاوى المغالاة في الأسعار والممارسات الاحتكارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت، أو عن طريق مركز الاتصال الموحد للهيئة العامة للمنافسة على الرقم (920003050)، أو من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة على الرابط (www.gac.gov.sa).