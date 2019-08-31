"الإسلامية" تكشف عدد "هدايا الملك" للحجاج المغادرين مطار المدينة

تشمل المصحف بإصدارات وأحجام مختلفة وترجمات لمعانيه بـ20 لغة

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في فرعها بالمدينة المنورة؛ ما مجموعه 284060 نسخة من هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، من مختلف الإصدارات والأحجام من المصاحف وترجمات معاني القرآن بأكثر من عشرين لغة عالمية، على الحجاج المغادرين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.



جاء ذلك في تقرير صادر عن إدارة فرع الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة، أوضح أن الفرق الميدانية التي تعمل على مدار الساعة في صالات المغادرة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، أنهت توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين للحجاج المغادرين عبر المطار، في إطار أعمال وبرامج الوزارة في ختام موسم الحج لعام 1440هـ.



وتمثل هدية خادم الحرمين الشريفين للحجاج من المصاحف وترجمة معاني القرآن الكريم، بمثابة أغلى هدية يحصل عليها الحاج وهو يغادر الأراضي المقدسة بعد رحلة الحج؛ تحمل الكثير من المعاني العظيمة والرسائل المهمة التي تجسد عناية السعودية بالحرمين الشريفين وقاصديهما والقرآن الكريم، الذي يعتبر منهج الحياة لكل المسلمين.



وكانت الوزارة قد بدأت تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة توزيع المطبوعات، وهدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، إضافة إلى مجموعة من الكتب الإرشادية على حجاج بيت الله الحرام، مع بدء مغادرتهم عبر الفرق الميدانية التابعة للوزارة عبر نقاط التوزيع في جميع منافذ المملكة: البحرية، والجوية، والبرية، التي يغادر منها ضيوف الرحمن في رحلة عودتهم إلى أوطانهم بعد تأديتهم مناسك الحج والعمرة.