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في إنجاز أمني .. "تحريات وبحث" ينبع تطيح بالمتسبب في دهس أحد المواطنين ووفاته

إثر مشادة كلامية حصلت عند إحدى الإشارات الضوئية قبل الحادث

كشفت شرطة محافظة ينبع ممثلة بشعبة التحريات والبحث الجنائي، غموض حادثة دهس أحد المواطنين مما أدى لوفاته وهروب الجاني تاركاً المجني عليه في موقع الحادثة، وذلك في إنجاز أمني لشرطة منطقة المدينة المنورة بمتابعة من مدير شرطة المنطقة.

وكانت الحادثة وقعت قبل حوالي شهر بمحافظة ينبع وتسببت بوفاة أحد الأشخاص فيما لاذ الجاني بالفرار من الموقع على الرغم من عدم توفر أي معلومات تدل على هويته.

وتم تشكيل فرقة بحث وتحر لهذه المهمة وباحترافية بحثية عالية استطاعت من خلال كاميرات المراقبة التي لم يعرف من خلالها سوى نوع المركبة ولونها.

وتم الوصول إلى الجاني وإحضاره من منطقة الرياض والعثور على السيارة مخبأة في منطقة المدينة حيث إن الجاني أوقف المركبة بعد ارتكابه الجريمة، إضافة إلى أنه تم القبض على مرافق الجاني في محافظة ينبع واعترف الجاني بدهس المجني عليه إثر مشادة كلامية حصلت عند إحدى الإشارات الضوئية قبل الحادث، وتم تسليم الأشخاص والمركبة لجهة الاختصاص.

وتبذل شعبة التحريات والبحث الجنائي وبتوجيهات الأمن العام جهوداً كبيرة في مجال مكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها ومحل تقدير المواطنين والمقيمين بالمحافظة، وذلك لإنجازاتهم الأمنية، فيما أشاد بعض من المواطنين بالجهود التي قامت بها شعبة التحريات والبحث الجنائي ونجاحهم في الوصول إلى قائد المركبة الهارب وتسليمه للجهات المختصة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في إنجاز أمني .. "تحريات وبحث" ينبع تطيح بالمتسبب في دهس أحد المواطنين ووفاته
سبق

كشفت شرطة محافظة ينبع ممثلة بشعبة التحريات والبحث الجنائي، غموض حادثة دهس أحد المواطنين مما أدى لوفاته وهروب الجاني تاركاً المجني عليه في موقع الحادثة، وذلك في إنجاز أمني لشرطة منطقة المدينة المنورة بمتابعة من مدير شرطة المنطقة.

وكانت الحادثة وقعت قبل حوالي شهر بمحافظة ينبع وتسببت بوفاة أحد الأشخاص فيما لاذ الجاني بالفرار من الموقع على الرغم من عدم توفر أي معلومات تدل على هويته.

وتم تشكيل فرقة بحث وتحر لهذه المهمة وباحترافية بحثية عالية استطاعت من خلال كاميرات المراقبة التي لم يعرف من خلالها سوى نوع المركبة ولونها.

وتم الوصول إلى الجاني وإحضاره من منطقة الرياض والعثور على السيارة مخبأة في منطقة المدينة حيث إن الجاني أوقف المركبة بعد ارتكابه الجريمة، إضافة إلى أنه تم القبض على مرافق الجاني في محافظة ينبع واعترف الجاني بدهس المجني عليه إثر مشادة كلامية حصلت عند إحدى الإشارات الضوئية قبل الحادث، وتم تسليم الأشخاص والمركبة لجهة الاختصاص.

وتبذل شعبة التحريات والبحث الجنائي وبتوجيهات الأمن العام جهوداً كبيرة في مجال مكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها ومحل تقدير المواطنين والمقيمين بالمحافظة، وذلك لإنجازاتهم الأمنية، فيما أشاد بعض من المواطنين بالجهود التي قامت بها شعبة التحريات والبحث الجنائي ونجاحهم في الوصول إلى قائد المركبة الهارب وتسليمه للجهات المختصة.

19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
12:49 AM

في إنجاز أمني .. "تحريات وبحث" ينبع تطيح بالمتسبب في دهس أحد المواطنين ووفاته

إثر مشادة كلامية حصلت عند إحدى الإشارات الضوئية قبل الحادث

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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كشفت شرطة محافظة ينبع ممثلة بشعبة التحريات والبحث الجنائي، غموض حادثة دهس أحد المواطنين مما أدى لوفاته وهروب الجاني تاركاً المجني عليه في موقع الحادثة، وذلك في إنجاز أمني لشرطة منطقة المدينة المنورة بمتابعة من مدير شرطة المنطقة.

وكانت الحادثة وقعت قبل حوالي شهر بمحافظة ينبع وتسببت بوفاة أحد الأشخاص فيما لاذ الجاني بالفرار من الموقع على الرغم من عدم توفر أي معلومات تدل على هويته.

وتم تشكيل فرقة بحث وتحر لهذه المهمة وباحترافية بحثية عالية استطاعت من خلال كاميرات المراقبة التي لم يعرف من خلالها سوى نوع المركبة ولونها.

وتم الوصول إلى الجاني وإحضاره من منطقة الرياض والعثور على السيارة مخبأة في منطقة المدينة حيث إن الجاني أوقف المركبة بعد ارتكابه الجريمة، إضافة إلى أنه تم القبض على مرافق الجاني في محافظة ينبع واعترف الجاني بدهس المجني عليه إثر مشادة كلامية حصلت عند إحدى الإشارات الضوئية قبل الحادث، وتم تسليم الأشخاص والمركبة لجهة الاختصاص.

وتبذل شعبة التحريات والبحث الجنائي وبتوجيهات الأمن العام جهوداً كبيرة في مجال مكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها ومحل تقدير المواطنين والمقيمين بالمحافظة، وذلك لإنجازاتهم الأمنية، فيما أشاد بعض من المواطنين بالجهود التي قامت بها شعبة التحريات والبحث الجنائي ونجاحهم في الوصول إلى قائد المركبة الهارب وتسليمه للجهات المختصة.

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