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قمة مرتقبة للخمسة الكبار في مجلس الأمن

تبحث القيود على الأسلحة

قال وزير الخارجية سيرجي لافروف اليوم (الثلاثاء): "إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعقد اجتماع للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

ونقلت وكالة إنتر فاكس الروسية للأنباء عن "لافروف" أن روسيا تتوقع أن يتم الاتفاق على موعد ومكان عقد هذه القمة قريبًا، وفقًا لـ"رويترز".

وكان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قد أشار قبل أيام إلى أن "ترامب" مستعد للقاء مع زعماء روسيا وتركيا والصين وبريطانيا وفرنسا بهدف بحث القيود على الأسلحة.

مجلس الأمن الدولي

الرئيسية/ أخبار العالم

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قمة مرتقبة للخمسة الكبار في مجلس الأمن
سبق

قال وزير الخارجية سيرجي لافروف اليوم (الثلاثاء): "إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعقد اجتماع للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

ونقلت وكالة إنتر فاكس الروسية للأنباء عن "لافروف" أن روسيا تتوقع أن يتم الاتفاق على موعد ومكان عقد هذه القمة قريبًا، وفقًا لـ"رويترز".

وكان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قد أشار قبل أيام إلى أن "ترامب" مستعد للقاء مع زعماء روسيا وتركيا والصين وبريطانيا وفرنسا بهدف بحث القيود على الأسلحة.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
08:30 PM

قمة مرتقبة للخمسة الكبار في مجلس الأمن

تبحث القيود على الأسلحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الخارجية سيرجي لافروف اليوم (الثلاثاء): "إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعقد اجتماع للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

ونقلت وكالة إنتر فاكس الروسية للأنباء عن "لافروف" أن روسيا تتوقع أن يتم الاتفاق على موعد ومكان عقد هذه القمة قريبًا، وفقًا لـ"رويترز".

وكان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قد أشار قبل أيام إلى أن "ترامب" مستعد للقاء مع زعماء روسيا وتركيا والصين وبريطانيا وفرنسا بهدف بحث القيود على الأسلحة.

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