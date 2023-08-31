إعفاء الحاصلين على زمالة الهيئة السعودية من بعض مواد اختبار جمعية المحاسبين البريطانية

حصيلة لما حققته زمالة الهيئة من نجاح وسمعة طيبة في القطاع المحاسبي وتعكس تقدم المملكة

أعفت جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، الحاصلين على زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين من بعض المواد المؤهلة لزمالتها؛ وذلك على خلفية اعتمادها زمالة الهيئة السعودية.

وضمت قائمة المواد المعفاة مادة: (الأعمال والتكنولوجيا، والمحاسبة الإدارية، والمحاسبة المالية، وقانون الشركات والأعمال، إلى جانب مواد إدارة الأداء، والتقارير المالية، والتدقيق والتأكيد).

جاءت هذه القرارات التي تختصر الطريق أمام حملة زمالة الهيئة، وتسهل عليهم الحصول على زمالة ACCA، بعد اطلاع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية على القواعد والإجراءات الخاصة بالاختبارات وإعداد الأسئلة وتقييمها.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس: "إن هذه القرارات هي حصيلة لما حققته زمالة الهيئة من نجاح وسمعة طيبة في القطاع المحاسبي والمالي، وتعكس التقدم الذي وصلت إليه مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة"؛ معربًا عن سعادته بما تحظى به زمالة الهيئة من تقدير كبير على المستوى الدولي.

وتُعد هذه التطورات ثمرة لتوجه الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين نحو بناء جسور التعاون والتشارك مع الجهات المهنية الدولية، بما يؤدي لتعزيز الشراكات الهادفة لخدمة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، وتعزيزًا للثقة التي اكتسبتها شهادة زمالة الهيئة محليًّا ودوليًّا.