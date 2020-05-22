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"هيئة الاتصالات" تدعو للتعرف على التطبيقات المرخصة خلال موقعها الإلكتروني

تكثف عملياتها الرقابية لجميع مقدمي الخدمات للوقوف على التزامهم بالتدابير الوقائية

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المستفيدين إلى التعرف على منصات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية المرخصة والمسجلة لديها، وذلك من خلال الاطلاع على القائمة المنشورة على موقعها الإلكتروني: https://www.citc.gov.sa/list

وكانت الهيئة قد وجهت في وقت سابق جميع مقدمي خدمات التوصيل عبر تلك المنصات الإلكترونية باتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد، كما شددت على مقدمي الخدمات القيام بفحص درجة حرارة مناديبها يومياً، والتحقق من سلامتهم، والتأكيد على المناديب بضرورة تطهير اليدين ولبس الكمامات والقفازات واستبدالها بشكل مستمر، إضافة إلى عدم المصافحة وتسليم الطلبات على بعد مترين، واستخدام الدفع الإلكتروني.

وتكثف "هيئة الاتصالات" من عملياتها الرقابية والتفتيشية لجميع مقدمي الخدمات للوقوف على مدى التزامهم بالتدابير الوقائية، وتقوم باتخاذ الإجراءات النظامية ضد جميع المخالفين.

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"هيئة الاتصالات" تدعو للتعرف على التطبيقات المرخصة خلال موقعها الإلكتروني
سبق

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المستفيدين إلى التعرف على منصات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية المرخصة والمسجلة لديها، وذلك من خلال الاطلاع على القائمة المنشورة على موقعها الإلكتروني: https://www.citc.gov.sa/list

وكانت الهيئة قد وجهت في وقت سابق جميع مقدمي خدمات التوصيل عبر تلك المنصات الإلكترونية باتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد، كما شددت على مقدمي الخدمات القيام بفحص درجة حرارة مناديبها يومياً، والتحقق من سلامتهم، والتأكيد على المناديب بضرورة تطهير اليدين ولبس الكمامات والقفازات واستبدالها بشكل مستمر، إضافة إلى عدم المصافحة وتسليم الطلبات على بعد مترين، واستخدام الدفع الإلكتروني.

وتكثف "هيئة الاتصالات" من عملياتها الرقابية والتفتيشية لجميع مقدمي الخدمات للوقوف على مدى التزامهم بالتدابير الوقائية، وتقوم باتخاذ الإجراءات النظامية ضد جميع المخالفين.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
10:37 PM
اخر تعديل
23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
12:34 AM

"هيئة الاتصالات" تدعو للتعرف على التطبيقات المرخصة خلال موقعها الإلكتروني

تكثف عملياتها الرقابية لجميع مقدمي الخدمات للوقوف على التزامهم بالتدابير الوقائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
6,433

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المستفيدين إلى التعرف على منصات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية المرخصة والمسجلة لديها، وذلك من خلال الاطلاع على القائمة المنشورة على موقعها الإلكتروني: https://www.citc.gov.sa/list

وكانت الهيئة قد وجهت في وقت سابق جميع مقدمي خدمات التوصيل عبر تلك المنصات الإلكترونية باتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد، كما شددت على مقدمي الخدمات القيام بفحص درجة حرارة مناديبها يومياً، والتحقق من سلامتهم، والتأكيد على المناديب بضرورة تطهير اليدين ولبس الكمامات والقفازات واستبدالها بشكل مستمر، إضافة إلى عدم المصافحة وتسليم الطلبات على بعد مترين، واستخدام الدفع الإلكتروني.

وتكثف "هيئة الاتصالات" من عملياتها الرقابية والتفتيشية لجميع مقدمي الخدمات للوقوف على مدى التزامهم بالتدابير الوقائية، وتقوم باتخاذ الإجراءات النظامية ضد جميع المخالفين.

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