كوريا الشمالية تستبق زيارة مبعوث أمريكي بتجربة لتعزيز الردع النووي

الثانية من نوعها في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية خلال 8 أيام

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم (السبت)، بأن كوريا الشمالية أجرت تجربة أخرى في موقع لإطلاق الأقمار الصناعية أمس؛ لتعزيز قدراتها في مجال الردع النووي الاستراتيجي، وفقًا لـ"رويترز".



ونسبت الوكالة إلى متحدث باسم أكاديمية علوم الدفاع في كوريا الشمالية، قوله: "إن التجربة أُجريت في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية دون تحديد طبيعة التجربة".



والتجربة هي الثانية من نوعها في المنشأة على مدى ثمانية أيام.



ومن المقرّر أن يصل كبير مبعوثي الولايات المتحدة لكوريا الشمالية إلى سول غدًا؛ لعقد اجتماعات مع مسؤولين كوريين جنوبيين.



وكانت الوكالة ذكرت الأحد الماضي أن كوريا الشمالية أجرت تجربة مهمة للغاية يوم السابع من ديسمبر (كانون الأول)، في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية، الذي تُجرى فيه تجارب صاروخية، والذي ذكر مسؤولون أمريكيون ذات مرة أن كوريا الشمالية وعدت بإغلاقه.