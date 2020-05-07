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"الغامدي" إلى رتبة "عقيد" بحدود عسير

صدر الأمر السامي الكريم بترقية رئيس قسم الشؤون الطبية بحرس الحدود بمنطقة عسير، المقدم صيدلي صحي حمود عبدالله الغامدي، إلى رتبة "عقيد".

وأعرب "الغامدي" عن سعادته وامتنانه بثقة ولاة الأمر حفظهم الله؛ مؤكدًا أن الترقية تُعَد حافزًا قويًّا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في أداء الواجب لخدمة الدين والمليك والوطن.

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"الغامدي" إلى رتبة "عقيد" بحدود عسير
سبق

صدر الأمر السامي الكريم بترقية رئيس قسم الشؤون الطبية بحرس الحدود بمنطقة عسير، المقدم صيدلي صحي حمود عبدالله الغامدي، إلى رتبة "عقيد".

وأعرب "الغامدي" عن سعادته وامتنانه بثقة ولاة الأمر حفظهم الله؛ مؤكدًا أن الترقية تُعَد حافزًا قويًّا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في أداء الواجب لخدمة الدين والمليك والوطن.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
01:45 PM

"الغامدي" إلى رتبة "عقيد" بحدود عسير

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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صدر الأمر السامي الكريم بترقية رئيس قسم الشؤون الطبية بحرس الحدود بمنطقة عسير، المقدم صيدلي صحي حمود عبدالله الغامدي، إلى رتبة "عقيد".

وأعرب "الغامدي" عن سعادته وامتنانه بثقة ولاة الأمر حفظهم الله؛ مؤكدًا أن الترقية تُعَد حافزًا قويًّا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في أداء الواجب لخدمة الدين والمليك والوطن.

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