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"كورونا" يصيب 3.907 عراقيين خلال 24 ساعة

الفيروس أودى بحياة 83 مريضًا جديدًا

سجّل العراق 3.907 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 315.597 إصابة.

وبيّنت وزارة الصحة العراقية اليوم السبت أنها سجّلت 83 حالة وفاة جديدة؛ ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 8.491.

وأضافت بأنها سجلت 4.234 حالة شفاء جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 249.539 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يصيب 3.907 عراقيين خلال 24 ساعة
سبق

سجّل العراق 3.907 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 315.597 إصابة.

وبيّنت وزارة الصحة العراقية اليوم السبت أنها سجّلت 83 حالة وفاة جديدة؛ ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 8.491.

وأضافت بأنها سجلت 4.234 حالة شفاء جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 249.539 حالة.

19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442
08:37 PM

"كورونا" يصيب 3.907 عراقيين خلال 24 ساعة

الفيروس أودى بحياة 83 مريضًا جديدًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - بغداد
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سجّل العراق 3.907 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 315.597 إصابة.

وبيّنت وزارة الصحة العراقية اليوم السبت أنها سجّلت 83 حالة وفاة جديدة؛ ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 8.491.

وأضافت بأنها سجلت 4.234 حالة شفاء جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 249.539 حالة.

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