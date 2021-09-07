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كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 1597 إصابة جديدة و368 حالة بمصر

خلال الـ24 ساعة الماضية

ذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء، أن كوريا الجنوبية سجلت 1597 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب ثلاث حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وكالة يونهاب للأنباء، أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 263 ألفًا و374 إصابة، والوفيات إلى 2330.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 368 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و12 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 290395 من ضمنهم 242623 حالة تم شفاؤها، و16801 حالة وفاة.

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كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 1597 إصابة جديدة و368 حالة بمصر
سبق

ذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء، أن كوريا الجنوبية سجلت 1597 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب ثلاث حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وكالة يونهاب للأنباء، أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 263 ألفًا و374 إصابة، والوفيات إلى 2330.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 368 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و12 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 290395 من ضمنهم 242623 حالة تم شفاؤها، و16801 حالة وفاة.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
08:19 AM

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 1597 إصابة جديدة و368 حالة بمصر

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء، أن كوريا الجنوبية سجلت 1597 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب ثلاث حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وكالة يونهاب للأنباء، أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 263 ألفًا و374 إصابة، والوفيات إلى 2330.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 368 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و12 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 290395 من ضمنهم 242623 حالة تم شفاؤها، و16801 حالة وفاة.

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