مزادات مهرجان بريدة للتمور تشهد عرض 45 نوعاً

حافظ عليها الأجداد.. وصارت مصدراً اقتصادياً مهماً

شهدت ساحة المزادات في مهرجان بريدة للتمور، أكثر من 45 نوعاً من التمور، تمتاز بأنواعها وأشكالها وألوانها ومذاقها الخاص، حيث تعد أحد أهم الأصناف المشهورة في مدينة بريدة.

وحافظ الآباء والأجداد على هذه الأنواع منذ مئات السنين، حتى أصبحت من التمور النادرة والمتميزة وصارت أسلوب حياة ومصدراً اقتصادياً مهماً.

وتعد تمور الصقعي والشقراء والهشيشي ونبوت علي والخلاص والسكرية الحمراء والروثان والحلوة والمكتومي والونانة وغيرها، أشهر تلك الأصناف التي تميّز تمور بريدة.

وتتميز سوق بريدة للتمور بغزارةٍ في الكميات، وتنوّعٍ في المعروض؛ ما يعد فرصة كبرى لشراء المستهلكين والتجار على حد سواء.