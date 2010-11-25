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البلدية النسائية بالطائف تسطر عام من الإنجازات ومراقبتها الدائمة تقلق المخالفين

تعاملت مع الجميع باللوائح البلدية وفرضت عقوبات شملت "الإغلاق والغرامات"

سطرت البلدية النسائية بالطائف قصة نجاح في المولات وكافة الأنشطة النسائية بالمحافظة، وذلك بعد أن تولت مهمة التفتيش على الرخص البلدية للتأكد من مدى نظاميتها وسريان مفعولها وكذلك الإشراف المباشر على مستوى النظافة بالكافيهات والمطاعم والمحال التجارية بمختلف نشاطاتها.

جاء ذلك بدعم لا محدود من أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، الذي أنشأ البلدية الفرعية النسائية؛ وافتتح فرعها بتاريخ 4 ربيع الآخر 1441هـ لتقديم الخدمات البلدية للمستفيدات، وفق بيئة عمل متكاملة، مكلفاً في الوقت ذاته المهندسة هنوف البقمي رئيسةً للبلدية، لتنطلق البلدية مهامها في تقديم أرقى الخدمات المناطة بها.

وبذلت البلدية النسائية بالطائف جهودها ميدانياً بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حيث أغلقت الأنشطة التجارية المخالفة وضبطت مواد منتهية الصلاحية، وضبطت أيضاً كميات كبيرة من مستحضرات التجميل النسائية منتهية الصلاحية، ورصدت مخالفات تتعلق بتدني مستوى النظافة


وأكدت الجهود اليومية لمراقبات البلدية النسائية بأنه لا تهاون في كل ما يمس صحة المواطن والمقيم من خلال ما يقدم له من أغذية وغيرها في المطاعم والمحلات التجارية، وأن العقوبات النظامية ستصدر بحق المخالفين في حيال رصد المخالفة؛ وذلك من خلال جولات رقابية مكثفة لتطبيق الاشتراطات الصحية والنظامية، والتأكد من التزام ملاك المحال التجارية بها.

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البلدية النسائية بالطائف تسطر عام من الإنجازات ومراقبتها الدائمة تقلق المخالفين
سبق

سطرت البلدية النسائية بالطائف قصة نجاح في المولات وكافة الأنشطة النسائية بالمحافظة، وذلك بعد أن تولت مهمة التفتيش على الرخص البلدية للتأكد من مدى نظاميتها وسريان مفعولها وكذلك الإشراف المباشر على مستوى النظافة بالكافيهات والمطاعم والمحال التجارية بمختلف نشاطاتها.

جاء ذلك بدعم لا محدود من أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، الذي أنشأ البلدية الفرعية النسائية؛ وافتتح فرعها بتاريخ 4 ربيع الآخر 1441هـ لتقديم الخدمات البلدية للمستفيدات، وفق بيئة عمل متكاملة، مكلفاً في الوقت ذاته المهندسة هنوف البقمي رئيسةً للبلدية، لتنطلق البلدية مهامها في تقديم أرقى الخدمات المناطة بها.

وبذلت البلدية النسائية بالطائف جهودها ميدانياً بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حيث أغلقت الأنشطة التجارية المخالفة وضبطت مواد منتهية الصلاحية، وضبطت أيضاً كميات كبيرة من مستحضرات التجميل النسائية منتهية الصلاحية، ورصدت مخالفات تتعلق بتدني مستوى النظافة


وأكدت الجهود اليومية لمراقبات البلدية النسائية بأنه لا تهاون في كل ما يمس صحة المواطن والمقيم من خلال ما يقدم له من أغذية وغيرها في المطاعم والمحلات التجارية، وأن العقوبات النظامية ستصدر بحق المخالفين في حيال رصد المخالفة؛ وذلك من خلال جولات رقابية مكثفة لتطبيق الاشتراطات الصحية والنظامية، والتأكد من التزام ملاك المحال التجارية بها.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
10:03 PM

البلدية النسائية بالطائف تسطر عام من الإنجازات ومراقبتها الدائمة تقلق المخالفين

تعاملت مع الجميع باللوائح البلدية وفرضت عقوبات شملت "الإغلاق والغرامات"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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سطرت البلدية النسائية بالطائف قصة نجاح في المولات وكافة الأنشطة النسائية بالمحافظة، وذلك بعد أن تولت مهمة التفتيش على الرخص البلدية للتأكد من مدى نظاميتها وسريان مفعولها وكذلك الإشراف المباشر على مستوى النظافة بالكافيهات والمطاعم والمحال التجارية بمختلف نشاطاتها.

جاء ذلك بدعم لا محدود من أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، الذي أنشأ البلدية الفرعية النسائية؛ وافتتح فرعها بتاريخ 4 ربيع الآخر 1441هـ لتقديم الخدمات البلدية للمستفيدات، وفق بيئة عمل متكاملة، مكلفاً في الوقت ذاته المهندسة هنوف البقمي رئيسةً للبلدية، لتنطلق البلدية مهامها في تقديم أرقى الخدمات المناطة بها.

وبذلت البلدية النسائية بالطائف جهودها ميدانياً بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حيث أغلقت الأنشطة التجارية المخالفة وضبطت مواد منتهية الصلاحية، وضبطت أيضاً كميات كبيرة من مستحضرات التجميل النسائية منتهية الصلاحية، ورصدت مخالفات تتعلق بتدني مستوى النظافة


وأكدت الجهود اليومية لمراقبات البلدية النسائية بأنه لا تهاون في كل ما يمس صحة المواطن والمقيم من خلال ما يقدم له من أغذية وغيرها في المطاعم والمحلات التجارية، وأن العقوبات النظامية ستصدر بحق المخالفين في حيال رصد المخالفة؛ وذلك من خلال جولات رقابية مكثفة لتطبيق الاشتراطات الصحية والنظامية، والتأكد من التزام ملاك المحال التجارية بها.

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