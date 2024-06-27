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تعرّف على أهم خمسة محاور سيناقشها قادة العالم في مجموعة العشرين

تنعقد في أوساكا اليابانية وتهدف لإرساء أسس اقتصادية لتحقيق نمو مستدام

سيجتمع قادة من مجموعة العشرين في أوساكا باليابان، هذا الأسبوع في وقت تواجه فيه القمة العديد من التحديديات.
وستستعرض مجموعة العشرين التي أنشئت لضمان الاستقرار المالي العالمي مناقشات حول ثمانية محاور رئيسية هذا العام ومن أبرزها، تمكين المرأة والأمن السيبراني والتكنولوجيا وتغيير المناخ والتجارة .

تمكين المرأة:
التزم قادة مجموعة العشرين سابقًا بتخفيض الفجوة بنسبة 25٪ بين حصص الرجال والنساء المشاركين في القوى العاملة في بلدانهم بحلول عام 2025 .
وفي قمة هذا العام، ينصب التركيز على إشراك المزيد من النساء في القوى العاملة، وتعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل النساء والمشاركة المستمرة مع قادة الأعمال من النساء.

الأمن السيبراني والتكنولوجيا:
يخطط قادة مجموعة العشرين لمناقشة أفضل السبل لمعالجة التاثير الاقتصادي والاجتماعي للابتكار التكنولوجي.
وأعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي، مضيف القمة، عن اهتمامه باستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات والبيانات الضخمة لتحقيق "مجتمع 5.0"، والذي يتضمن دمج الفضاء الإلكتروني "الافتراضي" والفضاء المادي.

تغيير المناخ:
سيركز قادة مجموعة العشرين هذا العام أيضًا على تغير المناخ والطاقة المستدامة والمخلفات البلاستيكية في المحيط.

التجارة:
تتضمن تفاصيل قمة مجموعة العشرين بيانًا مفاده أن التجارة والاستثمارات الدوليين "محركات مهمة للنمو والإنتاجية والابتكار وخلق فرص العمل والتنمية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرّف على أهم خمسة محاور سيناقشها قادة العالم في مجموعة العشرين
سبق

سيجتمع قادة من مجموعة العشرين في أوساكا باليابان، هذا الأسبوع في وقت تواجه فيه القمة العديد من التحديديات.
وستستعرض مجموعة العشرين التي أنشئت لضمان الاستقرار المالي العالمي مناقشات حول ثمانية محاور رئيسية هذا العام ومن أبرزها، تمكين المرأة والأمن السيبراني والتكنولوجيا وتغيير المناخ والتجارة .

تمكين المرأة:
التزم قادة مجموعة العشرين سابقًا بتخفيض الفجوة بنسبة 25٪ بين حصص الرجال والنساء المشاركين في القوى العاملة في بلدانهم بحلول عام 2025 .
وفي قمة هذا العام، ينصب التركيز على إشراك المزيد من النساء في القوى العاملة، وتعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل النساء والمشاركة المستمرة مع قادة الأعمال من النساء.

الأمن السيبراني والتكنولوجيا:
يخطط قادة مجموعة العشرين لمناقشة أفضل السبل لمعالجة التاثير الاقتصادي والاجتماعي للابتكار التكنولوجي.
وأعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي، مضيف القمة، عن اهتمامه باستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات والبيانات الضخمة لتحقيق "مجتمع 5.0"، والذي يتضمن دمج الفضاء الإلكتروني "الافتراضي" والفضاء المادي.

تغيير المناخ:
سيركز قادة مجموعة العشرين هذا العام أيضًا على تغير المناخ والطاقة المستدامة والمخلفات البلاستيكية في المحيط.

التجارة:
تتضمن تفاصيل قمة مجموعة العشرين بيانًا مفاده أن التجارة والاستثمارات الدوليين "محركات مهمة للنمو والإنتاجية والابتكار وخلق فرص العمل والتنمية".

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
02:55 PM

تعرّف على أهم خمسة محاور سيناقشها قادة العالم في مجموعة العشرين

تنعقد في أوساكا اليابانية وتهدف لإرساء أسس اقتصادية لتحقيق نمو مستدام

A A A
خالد علي - الرياض
1
1,259

سيجتمع قادة من مجموعة العشرين في أوساكا باليابان، هذا الأسبوع في وقت تواجه فيه القمة العديد من التحديديات.
وستستعرض مجموعة العشرين التي أنشئت لضمان الاستقرار المالي العالمي مناقشات حول ثمانية محاور رئيسية هذا العام ومن أبرزها، تمكين المرأة والأمن السيبراني والتكنولوجيا وتغيير المناخ والتجارة .

تمكين المرأة:
التزم قادة مجموعة العشرين سابقًا بتخفيض الفجوة بنسبة 25٪ بين حصص الرجال والنساء المشاركين في القوى العاملة في بلدانهم بحلول عام 2025 .
وفي قمة هذا العام، ينصب التركيز على إشراك المزيد من النساء في القوى العاملة، وتعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل النساء والمشاركة المستمرة مع قادة الأعمال من النساء.

الأمن السيبراني والتكنولوجيا:
يخطط قادة مجموعة العشرين لمناقشة أفضل السبل لمعالجة التاثير الاقتصادي والاجتماعي للابتكار التكنولوجي.
وأعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي، مضيف القمة، عن اهتمامه باستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات والبيانات الضخمة لتحقيق "مجتمع 5.0"، والذي يتضمن دمج الفضاء الإلكتروني "الافتراضي" والفضاء المادي.

تغيير المناخ:
سيركز قادة مجموعة العشرين هذا العام أيضًا على تغير المناخ والطاقة المستدامة والمخلفات البلاستيكية في المحيط.

التجارة:
تتضمن تفاصيل قمة مجموعة العشرين بيانًا مفاده أن التجارة والاستثمارات الدوليين "محركات مهمة للنمو والإنتاجية والابتكار وخلق فرص العمل والتنمية".

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200 مليون

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26 ديسمبر
24,320
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