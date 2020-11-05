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شرطة "بقعاء حائل" تنفذ حملة ميدانية على الأسواق التجارية

للتأكد من تطبيق البروتوكولات الوقائية ضد تفشي "كورونا"

نفّذت شرطة محافظة بقعاء، شرقي مدينة حائل، حملة ميدانية على عدد من الأسواق التجارية، والمواقع العامة في أحياء متفرقة من المحافظة، للتأكد من تطبيق البروتوكولات الوقائية المتخذة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقاد الحملة الميدانية، مدير شرطة محافظة بقعاء، العقيد حشر الخمعلي، بمتابعة مدير شرطة منطقة حائل اللواء دكتور كتاب بن عقيلان العتيبي.

وتم تحرير عدد من المخالفات بحق مخالفي تطبيق البروتوكولات الوقائية على مواطنين ومقيمين.

وبحسب "سناب الداخلية"، فقد شملت المخالفات التي تم رصدها وتحريرها "عدم تطبيق الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، مخالفة الذوق العام بارتداء ثوب النوم في الأماكن العامة".

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شرطة "بقعاء حائل" تنفذ حملة ميدانية على الأسواق التجارية
سبق

نفّذت شرطة محافظة بقعاء، شرقي مدينة حائل، حملة ميدانية على عدد من الأسواق التجارية، والمواقع العامة في أحياء متفرقة من المحافظة، للتأكد من تطبيق البروتوكولات الوقائية المتخذة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقاد الحملة الميدانية، مدير شرطة محافظة بقعاء، العقيد حشر الخمعلي، بمتابعة مدير شرطة منطقة حائل اللواء دكتور كتاب بن عقيلان العتيبي.

وتم تحرير عدد من المخالفات بحق مخالفي تطبيق البروتوكولات الوقائية على مواطنين ومقيمين.

وبحسب "سناب الداخلية"، فقد شملت المخالفات التي تم رصدها وتحريرها "عدم تطبيق الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، مخالفة الذوق العام بارتداء ثوب النوم في الأماكن العامة".

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
05:01 PM

شرطة "بقعاء حائل" تنفذ حملة ميدانية على الأسواق التجارية

للتأكد من تطبيق البروتوكولات الوقائية ضد تفشي "كورونا"

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منصور الشلاقي - حائل
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نفّذت شرطة محافظة بقعاء، شرقي مدينة حائل، حملة ميدانية على عدد من الأسواق التجارية، والمواقع العامة في أحياء متفرقة من المحافظة، للتأكد من تطبيق البروتوكولات الوقائية المتخذة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقاد الحملة الميدانية، مدير شرطة محافظة بقعاء، العقيد حشر الخمعلي، بمتابعة مدير شرطة منطقة حائل اللواء دكتور كتاب بن عقيلان العتيبي.

وتم تحرير عدد من المخالفات بحق مخالفي تطبيق البروتوكولات الوقائية على مواطنين ومقيمين.

وبحسب "سناب الداخلية"، فقد شملت المخالفات التي تم رصدها وتحريرها "عدم تطبيق الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، مخالفة الذوق العام بارتداء ثوب النوم في الأماكن العامة".

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