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فرض حجر صحي على باريس ومناطق أخرى لمدة شهر

تسجيل أكثر من 38 ألف إصابة في فرنسا خلال يوم

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، اليوم (الخميس)، فرض الإغلاق التام لمدة شهر في باريس ومناطق أخرى اعتباراً من الجمعة.

وأصدر "كاستكس" قراره في محاولة وضع حدّ للموجة الثالثة من وباء كورونا، التي تضرب خصوصاً باريس، حيث تم تسجيل أكثر من 38 ألف إصابة في فرنسا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وفقاً لـ"رويترز".

فرنسا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

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فرض حجر صحي على باريس ومناطق أخرى لمدة شهر
سبق

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، اليوم (الخميس)، فرض الإغلاق التام لمدة شهر في باريس ومناطق أخرى اعتباراً من الجمعة.

وأصدر "كاستكس" قراره في محاولة وضع حدّ للموجة الثالثة من وباء كورونا، التي تضرب خصوصاً باريس، حيث تم تسجيل أكثر من 38 ألف إصابة في فرنسا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وفقاً لـ"رويترز".

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
10:27 PM

فرض حجر صحي على باريس ومناطق أخرى لمدة شهر

تسجيل أكثر من 38 ألف إصابة في فرنسا خلال يوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، اليوم (الخميس)، فرض الإغلاق التام لمدة شهر في باريس ومناطق أخرى اعتباراً من الجمعة.

وأصدر "كاستكس" قراره في محاولة وضع حدّ للموجة الثالثة من وباء كورونا، التي تضرب خصوصاً باريس، حيث تم تسجيل أكثر من 38 ألف إصابة في فرنسا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وفقاً لـ"رويترز".

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