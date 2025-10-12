"كورونا"يتفشى بين 1147 أردنيًّا خلال يوم

"كورونا"يتفشى بين 1147 أردنيًّا خلال يوم
تسجيل 16 حالة وفاة جديدة
سجّل الأردن 1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 26073 إصابة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الاثنين.
وبيّنت الوزارة أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 5 أردنيين قادمين من الخارج، و1142 حالة محلية.
وأضافت بأنها سجلت 16 حالة وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 207 حالات.
وأوضحت أنها سجلت 118 حالة شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 6224 حالة.
فيروس كورونا الجديد
"كورونا"يتفشى بين 1147 أردنيًّا خلال يوم
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-10-12
سجّل الأردن 1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 26073 إصابة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الاثنين.
وبيّنت الوزارة أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 5 أردنيين قادمين من الخارج، و1142 حالة محلية.
وأضافت بأنها سجلت 16 حالة وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 207 حالات.
وأوضحت أنها سجلت 118 حالة شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 6224 حالة.
12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
08:31 PM
"كورونا"يتفشى بين 1147 أردنيًّا خلال يوم
تسجيل 16 حالة وفاة جديدة
سجّل الأردن 1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 26073 إصابة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الاثنين.
وبيّنت الوزارة أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 5 أردنيين قادمين من الخارج، و1142 حالة محلية.
وأضافت بأنها سجلت 16 حالة وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 207 حالات.
وأوضحت أنها سجلت 118 حالة شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 6224 حالة.