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‏شاهد.. شاب سعودي يعمل سائقاً لصهريج مياه لتحقيق دخل يفوق راتب الموظف

أكد أنه يلقى تشجيعاً من الزبائن على الاستمرار في عمله

أصبح "وايت مياه" مصدر دخل للشاب السعودي صقر العمراني، بعد تحول ظل صهريجه إلى مكتبه الذي يستقبل فيه اتصالات زبائنه أو من يصل منهم إلى موقف بيع المياه، بعد أن قرر كسر العادات والتقاليد لتحقيق دخل أعلى من راتب الموظف.

وفِي التفصيل، روى "العمراني" ‏في تقرير للإعلامي منصور المزهم لبرنامج mbc في أسبوع بداية عمله على صهريج لبيع المياه لمنازل المواطنين في مدينة تبوك.

وقال "العمراني": "جاءتني فكرة العمل على وايت المياه كدخل إضافي، وذلك بعد استشارة عدد من الشباب الذين سبقوني لهذا العمل"، مشيرًا إلى أن عمله يبدأ من الفجر بالوقوف على طابور "شيب المياه" لأن الأولوية لمن يأتي مبكرًا.

وأضاف: "بعد تعبئة الصهريج أنتظر في طابور آخر لمدة تتراوح من 5 دقائق إلى ساعتين وفِي بعض الأحيان قد يصل الانتظار إلى 10 ساعات".

وعبر عن سعادته بتشجيع المجتمع له في عمله، وذلك عندما يأتي الزبائن ويطلبون الشاب السعودي، مشيرًا إلى أن بعضهم يصبحون عملاء دائمين معه.

ويطالب صقر ورفاقه بتوطين وتنظيم مهنة بيع المياه، ومنع العمالة الوافدة غير المرخصة من مزاحمة المواطنين على رزقهم في هذه المهنة.


الرئيسية/ المملكة / محليات

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‏شاهد.. شاب سعودي يعمل سائقاً لصهريج مياه لتحقيق دخل يفوق راتب الموظف
سبق

أصبح "وايت مياه" مصدر دخل للشاب السعودي صقر العمراني، بعد تحول ظل صهريجه إلى مكتبه الذي يستقبل فيه اتصالات زبائنه أو من يصل منهم إلى موقف بيع المياه، بعد أن قرر كسر العادات والتقاليد لتحقيق دخل أعلى من راتب الموظف.

وفِي التفصيل، روى "العمراني" ‏في تقرير للإعلامي منصور المزهم لبرنامج mbc في أسبوع بداية عمله على صهريج لبيع المياه لمنازل المواطنين في مدينة تبوك.

وقال "العمراني": "جاءتني فكرة العمل على وايت المياه كدخل إضافي، وذلك بعد استشارة عدد من الشباب الذين سبقوني لهذا العمل"، مشيرًا إلى أن عمله يبدأ من الفجر بالوقوف على طابور "شيب المياه" لأن الأولوية لمن يأتي مبكرًا.

وأضاف: "بعد تعبئة الصهريج أنتظر في طابور آخر لمدة تتراوح من 5 دقائق إلى ساعتين وفِي بعض الأحيان قد يصل الانتظار إلى 10 ساعات".

وعبر عن سعادته بتشجيع المجتمع له في عمله، وذلك عندما يأتي الزبائن ويطلبون الشاب السعودي، مشيرًا إلى أن بعضهم يصبحون عملاء دائمين معه.

ويطالب صقر ورفاقه بتوطين وتنظيم مهنة بيع المياه، ومنع العمالة الوافدة غير المرخصة من مزاحمة المواطنين على رزقهم في هذه المهنة.


11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
06:01 PM

‏شاهد.. شاب سعودي يعمل سائقاً لصهريج مياه لتحقيق دخل يفوق راتب الموظف

أكد أنه يلقى تشجيعاً من الزبائن على الاستمرار في عمله

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
3
2,911

أصبح "وايت مياه" مصدر دخل للشاب السعودي صقر العمراني، بعد تحول ظل صهريجه إلى مكتبه الذي يستقبل فيه اتصالات زبائنه أو من يصل منهم إلى موقف بيع المياه، بعد أن قرر كسر العادات والتقاليد لتحقيق دخل أعلى من راتب الموظف.

وفِي التفصيل، روى "العمراني" ‏في تقرير للإعلامي منصور المزهم لبرنامج mbc في أسبوع بداية عمله على صهريج لبيع المياه لمنازل المواطنين في مدينة تبوك.

وقال "العمراني": "جاءتني فكرة العمل على وايت المياه كدخل إضافي، وذلك بعد استشارة عدد من الشباب الذين سبقوني لهذا العمل"، مشيرًا إلى أن عمله يبدأ من الفجر بالوقوف على طابور "شيب المياه" لأن الأولوية لمن يأتي مبكرًا.

وأضاف: "بعد تعبئة الصهريج أنتظر في طابور آخر لمدة تتراوح من 5 دقائق إلى ساعتين وفِي بعض الأحيان قد يصل الانتظار إلى 10 ساعات".

وعبر عن سعادته بتشجيع المجتمع له في عمله، وذلك عندما يأتي الزبائن ويطلبون الشاب السعودي، مشيرًا إلى أن بعضهم يصبحون عملاء دائمين معه.

ويطالب صقر ورفاقه بتوطين وتنظيم مهنة بيع المياه، ومنع العمالة الوافدة غير المرخصة من مزاحمة المواطنين على رزقهم في هذه المهنة.


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