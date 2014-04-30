متابعون: مقتل الصماد بداية لتصفية بقية قائمة المطلوبين في اليمن

أكدوا أن آخرين منها قتلوا وتستر عليهم الحوثي:

تحت تهم " تخطيط وتنفيذ ودعم الأنشطة الإرهابية المختلفة"، أعلنت المملكة العربية السعودية يوم الأحد الخامس مننوفمبر2017 قائمة تضم 40 مطلوبًا يمنيًا يمثلون المحركات الأساسية لميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن .

وصدرت القائمة في بيان رسمي أصدرته المملكة جاء فيه: " في ضوء التزامات المملكة بمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله،ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه، والعمل المستمر للقضاء عليه وحماية المجتمع منه، وعطفًا على ما تم رصده منتزايد الأنشطة الإرهابية لجماعة الحوثي وسعيها المستمر للإضرار بأمن المملكة، بدعم من النظام الإيراني (الراعي لجميع التنظيماتالإرهابية في المنطقة) وما تم رصده من تعزيز تعاون تنظيم الحوثي الإرهابي مع تنظيم حزب الله الإرهابي اللبناني في إطار تبادلالخبرات وتعزيز القدرات العسكرية بين هذه التنظيمات الإرهابية، واستخدام الصواريخ الباليستية في سابقة خطيرة تتاح فيها هذهالصواريخ الخطيرة لجماعات إرهابية مارقة عن إطار الشرعية الدولية في تهديد مباشر لمدن المملكة يستهدف ترويع الآمنينوالإضرار بأمن المملكة واستقرارها وطمأنينتها وسكينتها العامة؛ فإن المملكة تعلن القائمة الأولى من ( 40) اسمًا لقيادات وعناصرمسؤولة عن تخطيط وتنفيذ ودعم الأنشطة الإرهابية المختلفة في جماعة الحوثي الإرهابية".

وأضاف البيان: "كما تعلن عن مكافآت مالية (موضحة أمام اسم كل منهم)، لمن يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض عليهم أوتحديد أماكن وجودهم، وتهيب بمن يمتلك تلك المعلومات التواصل مع الجهات المختصة في المملكة عبر آليات التواصل الآمنالموضحة، التي صممت للحفاظ على سرية ما يتم تقديمه من معلومات وهوية مُقدميها ولا يمكن لأي جهات كشفها" .

أسماء المطلوبين حسب البيان :

قائمة بأسماء المطلوبين من عناصر الميليشيات الإيرانية الإرهابية في اليمن:

1 - عبدالملك بدر الدين الحوثي مبلغ المكافأة: 30 مليون دولار

2 - صالح علي الصماد مبلغ المكافأة: 20 مليون دولار

3 - محمد علي عبدالكريم الحوثي مبلغ المكافأة: 20 مليون دولار

4 - زكريا يحيى الشامي مبلغ المكافأة: 20 مليون دولار

5 - عبدالله يحيى أبو الحاكم مبلغ المكافأة: 20 مليون دولار

6 - عبد الخالق بدر الدين الحوثي مبلغ المكافأة: 20 مليون دولار

7 - محمد ناصر العاطفي مبلغ المكافأة: 20 مليون دولار

8 - يوسف أحسن إسماعيل المداني مبلغ المكافأة: 20 مليون دولار

9 - عبدالقادر أحمد قاسم الشامي مبلغ المكافأة: 20 مليون دولار

10- عبدالرب صالح جرفان مبلغ المكافأة: 20 مليون دولار

11- يحيى محمد الشامي مبلغ المكافأة: 20 مليون دولار

12 - عبدالكريم أمير الدين الحوثي مبلغ المكافأة: 15 مليون دولار

13 - يحيى بدر الدين الحوثي مبلغ المكافأة: 10 ملايين دولار

14 - حسن محمد زيد مبلغ المكافأة: 10 ملايين دولار

15 - سفر مغدي الصوفي مبلغ المكافأة: 10 ملايين دولار

16 - محمد عبدالكريم الغماري مبلغ المكافأة: 10 ملايين دولار

17 - عبدالرزاق محمد المروني مبلغ المكافأة: 10 ملايين دولار

18 - عامر علي المراني مبلغ المكافأة: 10 ملايين دولار

19 - إبراهيم علي الشامي مبلغ المكافأة: 10 ملايين دولار

20 - فضل محمد المطاع مبلغ المكافأة: 10 ملايين دولار

21 - محسن صالح الحمزي مبلغ المكافأة: 10 ملايين دولار

22 - أحمد صالح هندي دغسان مبلغ المكافأة: 10 ملايين دولار

23 - يوسف عبدالله حسين الفيشي مبلغ المكافأة: 10 ملايين دولار

24 - حسين حمود العزي مبلغ المكافأة: 5 ملايين دولار

25 - أحمد محمد يحيى حامد مبلغ المكافأة: 5 ملايين دولار

26 - طلال عبدالكريم عقلان مبلغ المكافأة: 5 ملايين دولار

27 - عبدالإله محمد حجر مبلغ المكافأة: 5 ملايين دولار

28 - فارس محمد حسن مناع مبلغ المكافأة: 5 ملايين دولار

29 - أحمد عبدالله عقبات مبلغ المكافأة: 5 ملايين دولار

30 - عبداللطيف حمود المهدي مبلغ المكافأة: 5 ملايين دولار

31 - عبدالحكيم هاشم الخيواني مبلغ المكافأة: 5 ملايين دولار

32 - عبدالحافظ محمد السقاف مبلغ المكافأة: 5 ملايين دولار

33 - مبارك المشن الزايدي مبلغ المكافأة: 5 ملايين دولار

34 - علي سعيد الرزامي مبلغ المكافأة: 5 ملايين دولار

35 - صالح مسفر الشاعر مبلغ المكافأة: 5 ملايين دولار

36 - علي حمود الموشكي مبلغ المكافأة: 5 ملايين دولار

37 - محمد شرف الدين مبلغ المكافأة: 5 ملايين دولار

38 - ضيف الله قاسم الشامي مبلغ المكافأة: 5 ملايين دولار

39 - أبو علي الكحلاني مبلغ المكافأة: 5 ملايين دولار

40 - علي ناصر قرشة مبلغ المكافأة: 5 ملايين دولار

والمطلوبون الذين تم تصفيتهم حتى الآن هم:

صالح الصماد :

رقم المطلوب:2

تاريخ تصفيته : الخميس- 19-إبريل-2018

مكان تصفيته: الحديدة

التفاصيل : يعد صالح الصماد بمثابة الرئيس للمناطق التي تقع تحت سلطة ميليشيا الحوثي وله أدوار كبرى في تجنيد الشبابوالأطفال وإقناع القبائل بضرورة إلحاق أطفالهم بجبهات القتال.

وقد تمت تصفيته بعد زيارته للحديدة وكان برفقته عدد من الضباط والمسؤولين.