النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1492 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1469 إصابة

"الدوحة وبيروت".. "قرقاش": "أحداث خطيرة" تستدعي التلاحم العربي

أكد ضرورته لمواجهة الأحداث الخطيرة والمؤلمة والتطورات الجسيمة

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم السبت، أن "البعد العربي ضروري في مواجهة الأحداث الخطيرة والمؤلمة والتطورات الجسيمة".

ودعا "قرقاش"، في تغريدة له عبر "تويتر"، إلى استخلاص العبرة من دروس الدوحة وبيروت وغيرهما من العواصم العربية. وقال: "البعد العربي ضروري وجسور التواصل مع المحيط العربي لا يمكن استبدالها".

وأضاف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: أثبتت الأحداث الخطيرة والمؤلمة والتطورات الجسيمة أن البعد العربي ضروري وجسور التواصل مع المحيط العربي لا يمكن استبدالها، دروس الدوحة وبيروت وغيرهما من العواصم العربية ماثلة أمامنا، والعبرة في استخلاص الدروس المفيدة منها.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"الدوحة وبيروت".. "قرقاش": "أحداث خطيرة" تستدعي التلاحم العربي
سبق

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم السبت، أن "البعد العربي ضروري في مواجهة الأحداث الخطيرة والمؤلمة والتطورات الجسيمة".

ودعا "قرقاش"، في تغريدة له عبر "تويتر"، إلى استخلاص العبرة من دروس الدوحة وبيروت وغيرهما من العواصم العربية. وقال: "البعد العربي ضروري وجسور التواصل مع المحيط العربي لا يمكن استبدالها".

وأضاف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: أثبتت الأحداث الخطيرة والمؤلمة والتطورات الجسيمة أن البعد العربي ضروري وجسور التواصل مع المحيط العربي لا يمكن استبدالها، دروس الدوحة وبيروت وغيرهما من العواصم العربية ماثلة أمامنا، والعبرة في استخلاص الدروس المفيدة منها.

08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
02:03 PM

"الدوحة وبيروت".. "قرقاش": "أحداث خطيرة" تستدعي التلاحم العربي

أكد ضرورته لمواجهة الأحداث الخطيرة والمؤلمة والتطورات الجسيمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
4,140

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم السبت، أن "البعد العربي ضروري في مواجهة الأحداث الخطيرة والمؤلمة والتطورات الجسيمة".

ودعا "قرقاش"، في تغريدة له عبر "تويتر"، إلى استخلاص العبرة من دروس الدوحة وبيروت وغيرهما من العواصم العربية. وقال: "البعد العربي ضروري وجسور التواصل مع المحيط العربي لا يمكن استبدالها".

وأضاف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: أثبتت الأحداث الخطيرة والمؤلمة والتطورات الجسيمة أن البعد العربي ضروري وجسور التواصل مع المحيط العربي لا يمكن استبدالها، دروس الدوحة وبيروت وغيرهما من العواصم العربية ماثلة أمامنا، والعبرة في استخلاص الدروس المفيدة منها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,740
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,189
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,978
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,471

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة