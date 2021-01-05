هيئة الرقابة على الصحة في الهند ترفض الموافقة على لقاح محلي لكورونا

رفضت هيئة الرقابة على الصحة في الهند، الموافقة الطارئة على لقاح محلي الصنع لفيروس كورونا قبل الانتهاء من التجارب.

وقالت الهيئة إنها "صُدمت" من الموافقة، وأضافت أن هناك "مخاوف شديدة ناشئة عن غياب بيانات الفعالية"، والافتقار إلى الشفافية، وهذا "يثير أسئلة أكثر وقد لا يعزّز الثقة بهيئات صُنع القرار العلمية لدينا".

وطبقاً لـ "بي بي سي"، أثار خبراء مخاوف بشأن موافقة الهند، الطارئة، على لقاح محلي الصنع لفيروس كورونا قبل الانتهاء من التجارب.

وكانت الهند قد وافقت على اللقاح -المعروف باسم كوفاكسين- وكذلك لقاح أكسفورد أسترا زينيكا العالمي؛ الذي يُصنع أيضاً في الهند.

ووصف رئيس الوزراء ناريندرا مودي؛ موافقة الحكومة بأنها "تغيير في قواعد اللعبة"، لكن خبراء الصحة حذّروا من التعجيل بها.