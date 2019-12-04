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"تصفية" تعلن 145 مليوناً في "الشرقية" لم تتوصل إلى أصحابها

جرى صرف أكثر من 7 ملايين ريال خلال شهر بالتنسيق مع البنوك

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، وجود 145 مليون ريال لم تتمكن اللجنة من الوصول إلى أصحابها المساهمين في المساهمات العقارية بالمنطقة الشرقية.

وأكّد الأمين العام للجنة المساهمات العقارية الدكتور بدر بن عبدالله الشويعر؛ أن الصرف يجري في مساهمات عدة منها: البدرية والمجيدية وأرض طريق قطر (جوهرة الأحساء) بالأحساء، في حين تشمل مساهمات عين السيح، ودرة الخليج، وجوهرة الشرق المساهمين في محافظة الخُبر، إضافة إلى وجود مساهمة "أرض الجبيل" بمحافظة الجبيل، مشيراً إلى أن إجراءات الصرف تتم بالتنسيق مع أحد البنوك السعودية بشكل إلكتروني، ووفقاً لآلية عمل اللجنة المعتمدة بقرار مجلس الوزراء.

وأضاف "الشويعر"؛ أن أكثر من 7.8 مليون ريال جرى صرفها خلال الشهر الماضي لمساهمين لم يكونوا يعلمون أن لهم حقوقاً، مبيناً أن الورثة لهم النصيب الأكبر من المساهمات العقارية المرصودة لدى "تصفية" وندعو أصحابها أو مَن يستدل عليهم إلى البحث عن حقوقهم من خلال موقع اللجنة المعتمد؛ مبيناً أن العمل يجري لإنهاء جميع المساهمات وتصفيتها وإغلاقها بالكامل.

الجدير بالذكر أن لجنة المساهمات العقارية "تصفية" تختص بالنظر في جميع المساهمات العقارية وقت صدور قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (220) بتاريخ 22 شعبان 1426، وتستهدف إعادة حقوق المساهمين من خلال تصفية المساهمات العقارية بالطرق النظامية بأسرع وقت وأفضل عائد.

لجنة المساهمات العقارية تصفية المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تصفية" تعلن 145 مليوناً في "الشرقية" لم تتوصل إلى أصحابها
سبق

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، وجود 145 مليون ريال لم تتمكن اللجنة من الوصول إلى أصحابها المساهمين في المساهمات العقارية بالمنطقة الشرقية.

وأكّد الأمين العام للجنة المساهمات العقارية الدكتور بدر بن عبدالله الشويعر؛ أن الصرف يجري في مساهمات عدة منها: البدرية والمجيدية وأرض طريق قطر (جوهرة الأحساء) بالأحساء، في حين تشمل مساهمات عين السيح، ودرة الخليج، وجوهرة الشرق المساهمين في محافظة الخُبر، إضافة إلى وجود مساهمة "أرض الجبيل" بمحافظة الجبيل، مشيراً إلى أن إجراءات الصرف تتم بالتنسيق مع أحد البنوك السعودية بشكل إلكتروني، ووفقاً لآلية عمل اللجنة المعتمدة بقرار مجلس الوزراء.

وأضاف "الشويعر"؛ أن أكثر من 7.8 مليون ريال جرى صرفها خلال الشهر الماضي لمساهمين لم يكونوا يعلمون أن لهم حقوقاً، مبيناً أن الورثة لهم النصيب الأكبر من المساهمات العقارية المرصودة لدى "تصفية" وندعو أصحابها أو مَن يستدل عليهم إلى البحث عن حقوقهم من خلال موقع اللجنة المعتمد؛ مبيناً أن العمل يجري لإنهاء جميع المساهمات وتصفيتها وإغلاقها بالكامل.

الجدير بالذكر أن لجنة المساهمات العقارية "تصفية" تختص بالنظر في جميع المساهمات العقارية وقت صدور قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (220) بتاريخ 22 شعبان 1426، وتستهدف إعادة حقوق المساهمين من خلال تصفية المساهمات العقارية بالطرق النظامية بأسرع وقت وأفضل عائد.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
01:52 PM

"تصفية" تعلن 145 مليوناً في "الشرقية" لم تتوصل إلى أصحابها

جرى صرف أكثر من 7 ملايين ريال خلال شهر بالتنسيق مع البنوك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، وجود 145 مليون ريال لم تتمكن اللجنة من الوصول إلى أصحابها المساهمين في المساهمات العقارية بالمنطقة الشرقية.

وأكّد الأمين العام للجنة المساهمات العقارية الدكتور بدر بن عبدالله الشويعر؛ أن الصرف يجري في مساهمات عدة منها: البدرية والمجيدية وأرض طريق قطر (جوهرة الأحساء) بالأحساء، في حين تشمل مساهمات عين السيح، ودرة الخليج، وجوهرة الشرق المساهمين في محافظة الخُبر، إضافة إلى وجود مساهمة "أرض الجبيل" بمحافظة الجبيل، مشيراً إلى أن إجراءات الصرف تتم بالتنسيق مع أحد البنوك السعودية بشكل إلكتروني، ووفقاً لآلية عمل اللجنة المعتمدة بقرار مجلس الوزراء.

وأضاف "الشويعر"؛ أن أكثر من 7.8 مليون ريال جرى صرفها خلال الشهر الماضي لمساهمين لم يكونوا يعلمون أن لهم حقوقاً، مبيناً أن الورثة لهم النصيب الأكبر من المساهمات العقارية المرصودة لدى "تصفية" وندعو أصحابها أو مَن يستدل عليهم إلى البحث عن حقوقهم من خلال موقع اللجنة المعتمد؛ مبيناً أن العمل يجري لإنهاء جميع المساهمات وتصفيتها وإغلاقها بالكامل.

الجدير بالذكر أن لجنة المساهمات العقارية "تصفية" تختص بالنظر في جميع المساهمات العقارية وقت صدور قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (220) بتاريخ 22 شعبان 1426، وتستهدف إعادة حقوق المساهمين من خلال تصفية المساهمات العقارية بالطرق النظامية بأسرع وقت وأفضل عائد.

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