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بالصور.. شروق الشمس وغروبها في مشاهد بديعة لرالي داكار السعودية 2022

مهتم بالتصوير يقترح إقامة معرض بالتزامن مع نهاية كل نسخة

وثّقت عدسات المصورين الفوتوغرافيين المحترفين من مختلف أنحاء العالم، صورًا بديعة لشروق الشمس وغروبها، من خلال تغطيتهم الإعلامية لرالي داكار السعودية 2022.

وقد التقطتها كاميراتهم من مراحل الرالي الـ12، التي شملت: (جدة، وحائل، والرياض، والأرطاوية، والقيصومة، والدوادمي، ومحافظة وادي الدواسر، وبيشة).

واحتوت الصور البديعة التي تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي، على مشاهد تخطف الأنفاس، امتزجت فيها أشعة الشمس بمعالم المملكة والرمال المتحركة والسيارات والدبابات، التي قدمت لمحات من تجربتهم في فن التصوير وطرق اختيارهم للقطات وتوقيتها.

من جهته، وَصَف أحد المهتمين بالتصوير الفوتوغرافي محمد بن قبلان الحزيمي، لـ"سبق"، تلك الصور بأنها "استثنائية"؛ حيث عكست علاقة المصورين بكاميراتهم إلى جانب رحلة المصورين مع الكاميرا؛ كمصورين محترفين لهم أسلوبهم الخاص في هذا الفن.

واقترح "الحزيمي" أن يقام معرض في نهاية كل نسخة لداكار السعودية؛ لعرض الصور المميزة للجمهور، وتقام على هامشه أنشطة تدريبية تُمَكِّن هواة التصوير في المملكة من الالتقاء والتجمع والتعلم واكتساب الخبرات الأساسية والاحترافية في فن التصوير الفوتوغرافي.

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بالصور.. شروق الشمس وغروبها في مشاهد بديعة لرالي داكار السعودية 2022
سبق

وثّقت عدسات المصورين الفوتوغرافيين المحترفين من مختلف أنحاء العالم، صورًا بديعة لشروق الشمس وغروبها، من خلال تغطيتهم الإعلامية لرالي داكار السعودية 2022.

وقد التقطتها كاميراتهم من مراحل الرالي الـ12، التي شملت: (جدة، وحائل، والرياض، والأرطاوية، والقيصومة، والدوادمي، ومحافظة وادي الدواسر، وبيشة).

واحتوت الصور البديعة التي تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي، على مشاهد تخطف الأنفاس، امتزجت فيها أشعة الشمس بمعالم المملكة والرمال المتحركة والسيارات والدبابات، التي قدمت لمحات من تجربتهم في فن التصوير وطرق اختيارهم للقطات وتوقيتها.

من جهته، وَصَف أحد المهتمين بالتصوير الفوتوغرافي محمد بن قبلان الحزيمي، لـ"سبق"، تلك الصور بأنها "استثنائية"؛ حيث عكست علاقة المصورين بكاميراتهم إلى جانب رحلة المصورين مع الكاميرا؛ كمصورين محترفين لهم أسلوبهم الخاص في هذا الفن.

واقترح "الحزيمي" أن يقام معرض في نهاية كل نسخة لداكار السعودية؛ لعرض الصور المميزة للجمهور، وتقام على هامشه أنشطة تدريبية تُمَكِّن هواة التصوير في المملكة من الالتقاء والتجمع والتعلم واكتساب الخبرات الأساسية والاحترافية في فن التصوير الفوتوغرافي.

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
04:44 PM

بالصور.. شروق الشمس وغروبها في مشاهد بديعة لرالي داكار السعودية 2022

مهتم بالتصوير يقترح إقامة معرض بالتزامن مع نهاية كل نسخة

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خلف الدوسري - الرياض
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1,418

وثّقت عدسات المصورين الفوتوغرافيين المحترفين من مختلف أنحاء العالم، صورًا بديعة لشروق الشمس وغروبها، من خلال تغطيتهم الإعلامية لرالي داكار السعودية 2022.

وقد التقطتها كاميراتهم من مراحل الرالي الـ12، التي شملت: (جدة، وحائل، والرياض، والأرطاوية، والقيصومة، والدوادمي، ومحافظة وادي الدواسر، وبيشة).

واحتوت الصور البديعة التي تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي، على مشاهد تخطف الأنفاس، امتزجت فيها أشعة الشمس بمعالم المملكة والرمال المتحركة والسيارات والدبابات، التي قدمت لمحات من تجربتهم في فن التصوير وطرق اختيارهم للقطات وتوقيتها.

من جهته، وَصَف أحد المهتمين بالتصوير الفوتوغرافي محمد بن قبلان الحزيمي، لـ"سبق"، تلك الصور بأنها "استثنائية"؛ حيث عكست علاقة المصورين بكاميراتهم إلى جانب رحلة المصورين مع الكاميرا؛ كمصورين محترفين لهم أسلوبهم الخاص في هذا الفن.

واقترح "الحزيمي" أن يقام معرض في نهاية كل نسخة لداكار السعودية؛ لعرض الصور المميزة للجمهور، وتقام على هامشه أنشطة تدريبية تُمَكِّن هواة التصوير في المملكة من الالتقاء والتجمع والتعلم واكتساب الخبرات الأساسية والاحترافية في فن التصوير الفوتوغرافي.

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