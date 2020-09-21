محاكاة جوية.. الصين تهاجم قاعدة أميركية بـ"النووي"

بالتزامن مع مناورات عسكرية تجريها بكين قرب تايوان

بثّت القوات الجوية الصينية فيديو محاكاة لهجوم تشنّه قاذفات "إتش-6" ذات القدرات النووية على قاعدة "أندرسون" الجوية في جزيرة "غوام" الأميركية بالمحيط الهادي على ما يبدو، في ظل استمرار تصاعد حدة التوتر الإقليمي.

ويتزامن مقطع الفيديو، الذي نُشر يوم السبت عبر حساب القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني على موقع "ويبو"، مع ثاني يوم من مناورات عسكرية تجريها الصين بالقرب من تايوان، التي تطالب بأحقيتها فيها.

وتضم جزيرة "جوام" منشآت عسكرية أميركية كبرى، بما فيها القاعدة الجوية التي سيكون لها دور مهم في الرد على أي صراع تشهده منطقة آسيا والمحيط الهادي.

ويظهر مقطع الفيديو، ومدته دقيقتان و15 ثانية، قاذفات "إتش-6" وهي تقلع من قاعدة جوية صحراوية.. وفي منتصف الطريق، يظهر طيّار وهو يضغط على زر لإطلاق صاروخ نحو مدرج ساحلي للطائرات لم يتم الكشف عن اسمه.

وفي المقطع، يظهر الصاروخ وهو يضرب المدرج الذي تبدو صور التقطتها له الأقمار الأصطناعية مشابهة تماماً لشكل قاعدة أندرسون.

ولم تصدر وزارة الدفاع الصينية أو القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادي رداً على طلب تعليق على الفيديو.