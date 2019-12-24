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جنود وعناصر مخابرات .. مقتل 15 أفغانيًا في كمين نصبته "طالبان"

عشرات من مقاتلي الحركة استهدفوهم في نقطة تفتيش

قُتل ما لا يقل عن 15 من أفراد قوات الأمن، اليوم (الثلاثاء)، في كمين نصبه عناصر من حركة طالبان عند نقطة تفتيش حكومية في إقليم بلخ بشمال أفغانستان.

وأفاد محمد يوسف حاكم منطقة دولت آباد التي وقع فيها الهجوم، بأن العشرات من مقاتلي طالبان استهدفوا نقطة تفتيش يحرسها جنود أفغان وعناصر من المخابرات وقتلوا 15 شخصاً.

من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان أوردته "رويترز"، أن سبعة جنود قُتلوا.

ولا تميل الوزارة إلى الكشف عن أعداد ضحايا القتال مع "طالبان" على وجه الدقة.

في غضون ذلك، أعلنت "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم.

وأشارت إلى مقتل ما لا يقل عن 20 من أفراد قوات الأمن، وأسر أربعة آخرين وإصابة ستة.

وكثيرًا ما تبالغ الحركة في حجم الخسائر التي تلحقها بالقوات الحكومية الأفغانية.

وبعد أكثر من 18 عامًا على إطاحة قوات تقودها الولايات المتحدة بنظام حكم طالبان، تتكبد القوات الأفغانية خسائر بشرية قياسية فيما يحذر مسؤولون أفغان وأمريكيون من أن الخسائر لا يمكن أن تستمر.

مقتل 15 أفغانيًا نقطة تفتيش حكومية

الرئيسية/ أخبار العالم

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جنود وعناصر مخابرات .. مقتل 15 أفغانيًا في كمين نصبته "طالبان"
سبق

قُتل ما لا يقل عن 15 من أفراد قوات الأمن، اليوم (الثلاثاء)، في كمين نصبه عناصر من حركة طالبان عند نقطة تفتيش حكومية في إقليم بلخ بشمال أفغانستان.

وأفاد محمد يوسف حاكم منطقة دولت آباد التي وقع فيها الهجوم، بأن العشرات من مقاتلي طالبان استهدفوا نقطة تفتيش يحرسها جنود أفغان وعناصر من المخابرات وقتلوا 15 شخصاً.

من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان أوردته "رويترز"، أن سبعة جنود قُتلوا.

ولا تميل الوزارة إلى الكشف عن أعداد ضحايا القتال مع "طالبان" على وجه الدقة.

في غضون ذلك، أعلنت "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم.

وأشارت إلى مقتل ما لا يقل عن 20 من أفراد قوات الأمن، وأسر أربعة آخرين وإصابة ستة.

وكثيرًا ما تبالغ الحركة في حجم الخسائر التي تلحقها بالقوات الحكومية الأفغانية.

وبعد أكثر من 18 عامًا على إطاحة قوات تقودها الولايات المتحدة بنظام حكم طالبان، تتكبد القوات الأفغانية خسائر بشرية قياسية فيما يحذر مسؤولون أفغان وأمريكيون من أن الخسائر لا يمكن أن تستمر.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
03:58 PM

جنود وعناصر مخابرات .. مقتل 15 أفغانيًا في كمين نصبته "طالبان"

عشرات من مقاتلي الحركة استهدفوهم في نقطة تفتيش

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل ما لا يقل عن 15 من أفراد قوات الأمن، اليوم (الثلاثاء)، في كمين نصبه عناصر من حركة طالبان عند نقطة تفتيش حكومية في إقليم بلخ بشمال أفغانستان.

وأفاد محمد يوسف حاكم منطقة دولت آباد التي وقع فيها الهجوم، بأن العشرات من مقاتلي طالبان استهدفوا نقطة تفتيش يحرسها جنود أفغان وعناصر من المخابرات وقتلوا 15 شخصاً.

من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان أوردته "رويترز"، أن سبعة جنود قُتلوا.

ولا تميل الوزارة إلى الكشف عن أعداد ضحايا القتال مع "طالبان" على وجه الدقة.

في غضون ذلك، أعلنت "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم.

وأشارت إلى مقتل ما لا يقل عن 20 من أفراد قوات الأمن، وأسر أربعة آخرين وإصابة ستة.

وكثيرًا ما تبالغ الحركة في حجم الخسائر التي تلحقها بالقوات الحكومية الأفغانية.

وبعد أكثر من 18 عامًا على إطاحة قوات تقودها الولايات المتحدة بنظام حكم طالبان، تتكبد القوات الأفغانية خسائر بشرية قياسية فيما يحذر مسؤولون أفغان وأمريكيون من أن الخسائر لا يمكن أن تستمر.

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