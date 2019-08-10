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خادم الحرمين يتلقى التهنئة بعيد الأضحى المبارك من الرئيس الفلسطيني

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، عبَّر خلاله عن تهنئته بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره للرئيس الفلسطيني على التهنئة بهذه المناسبة، داعيًا الله أن يعيدها على الأمتَيْن الإسلامية والعربية باليُمن والمسرات.

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خادم الحرمين يتلقى التهنئة بعيد الأضحى المبارك من الرئيس الفلسطيني
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، عبَّر خلاله عن تهنئته بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره للرئيس الفلسطيني على التهنئة بهذه المناسبة، داعيًا الله أن يعيدها على الأمتَيْن الإسلامية والعربية باليُمن والمسرات.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
08:53 PM

خادم الحرمين يتلقى التهنئة بعيد الأضحى المبارك من الرئيس الفلسطيني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، عبَّر خلاله عن تهنئته بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره للرئيس الفلسطيني على التهنئة بهذه المناسبة، داعيًا الله أن يعيدها على الأمتَيْن الإسلامية والعربية باليُمن والمسرات.

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