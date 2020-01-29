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"آل فطيح" إلى رتبة "نقيب" بالحدود الشمالية

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية عايض محسن آل فطيح، من منسوبي وزارة الداخلية، بمكافحة المخدرات، بمنطقة الحدود الشمالية، إلى رتبته الجديدة من "ملازم أول" إلى "نقيب".

وعبّر "آل فطيح" عن فخره وسعادته بهذه الترقية؛ واصفًا إياها بالحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء؛ خدمةً للدين ثم المليك والوطن.

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"آل فطيح" إلى رتبة "نقيب" بالحدود الشمالية
سبق

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية عايض محسن آل فطيح، من منسوبي وزارة الداخلية، بمكافحة المخدرات، بمنطقة الحدود الشمالية، إلى رتبته الجديدة من "ملازم أول" إلى "نقيب".

وعبّر "آل فطيح" عن فخره وسعادته بهذه الترقية؛ واصفًا إياها بالحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء؛ خدمةً للدين ثم المليك والوطن.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
11:33 AM

"آل فطيح" إلى رتبة "نقيب" بالحدود الشمالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدر الأمر الملكي الكريم بترقية عايض محسن آل فطيح، من منسوبي وزارة الداخلية، بمكافحة المخدرات، بمنطقة الحدود الشمالية، إلى رتبته الجديدة من "ملازم أول" إلى "نقيب".

وعبّر "آل فطيح" عن فخره وسعادته بهذه الترقية؛ واصفًا إياها بالحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء؛ خدمةً للدين ثم المليك والوطن.

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