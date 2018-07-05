نائب أمير نجران: موقف الشهيدين "آل راكة" يعكس شجاعة قيادة وشعب المملكة

خلال مواساته لوالديهما عبر اتصال هاتفي عقب وفاتهما غرقاً بأمريكا لإنقاذ طفلين

أكد نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز أن التضحيات الإنسانية والمواقف البطولية المشرفة التي يسطرها أبناء المملكة غير مستغربة وتعكس مدى الشجاعة والإخلاص التي تتحلى بها قيادة وشعب هذه البلاد المباركة.

وقال الأمير تركي بن هذلول خلال اتصاله الهاتفي بوالدي الشهيدين الشابان دهام بن مانع بن جاسر آل راكة، وذيب بن دهام بن جاسر آل ركه ، المبتعثان في الولايات المتحدة الأمريكية، واللذان توفيا غرقًا أثناء محاولتهما إنقاذ طفلين غرقا في أحد أنهر ولاية ماساتشوستس ، أن العمل البطولي الذي قاما به ليس غريباً من أبناء المنطقة منذ القدم .

وأضاف أن ذلك هو ديدن الشعب السعودي في الإقدام على الأعمال الإنسانية النبيلة فهنيئاً لنا بهذا الوطن وهنيئاً للوطن بأبطاله ، سائلاً الله تعالى أن يتقبلهما مع الشهداء، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

من جانبهما أعرب والدا الشهيدين عن شكرهما لنائب أمير منطقة نجران على مواساته والتي تجسد مدى التلاحم والترابط بين القيادة الرشيدة وأبناء الوطن ، مؤكدين اعتزازهما بالعمل الإنساني الذي قام بهما الشهيدان.