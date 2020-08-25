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وصفها بـ"أول رحلة دون توقف بين البلدين".. "بومبيو" إلى السودان قادماً من إسرائيل

وزير خارجية أمريكا سيلتقي "عبدالله حمدوك" ورئيس مجلس السيادة الانتقالي "البرهان"

يصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى السودان، قادماً من إسرائيل، اليوم الثلاثاء، في إطار ما وصفها بـ "أول رحلة رسمية دون توقف بين البلدين".

وقال "بومبيو" على تويتر "يسعدني أن أعلن أننا على متن أول رحلة رسمية دون توقف من إسرائيل إلى السودان".

ووفق "رويترز"، فقد غادر وزير الخارجية الأميركي، إسرائيل صباح اليوم، متوجهاً إلى السودان، في أول رحلة رسمية مباشرة بين تل أبيب والخرطوم، في اليوم الثاني من جولة في الشرق الأوسط تتمحور حول تطبيع العلاقات بين دول عربية وإسرائيل.

وفي أثناء وجوده في الخرطوم التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، سيلتقي "بومبيو" رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبدالفتاح البرهان.

وكان "بومبيو" قد التقى، أمس الإثنين في القدس المحلتة، كلاً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ونظيره البريطاني دومينيك راب.

ومن المتوقع أن يؤكد "بومبيو" في الخرطوم، "دعمه لتعميق العلاقات الإسرائيلية - السودانية".

مايك بومبيو

الرئيسية/ أخبار العالم

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وصفها بـ"أول رحلة دون توقف بين البلدين".. "بومبيو" إلى السودان قادماً من إسرائيل
سبق

يصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى السودان، قادماً من إسرائيل، اليوم الثلاثاء، في إطار ما وصفها بـ "أول رحلة رسمية دون توقف بين البلدين".

وقال "بومبيو" على تويتر "يسعدني أن أعلن أننا على متن أول رحلة رسمية دون توقف من إسرائيل إلى السودان".

ووفق "رويترز"، فقد غادر وزير الخارجية الأميركي، إسرائيل صباح اليوم، متوجهاً إلى السودان، في أول رحلة رسمية مباشرة بين تل أبيب والخرطوم، في اليوم الثاني من جولة في الشرق الأوسط تتمحور حول تطبيع العلاقات بين دول عربية وإسرائيل.

وفي أثناء وجوده في الخرطوم التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، سيلتقي "بومبيو" رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبدالفتاح البرهان.

وكان "بومبيو" قد التقى، أمس الإثنين في القدس المحلتة، كلاً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ونظيره البريطاني دومينيك راب.

ومن المتوقع أن يؤكد "بومبيو" في الخرطوم، "دعمه لتعميق العلاقات الإسرائيلية - السودانية".

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
01:57 PM

وصفها بـ"أول رحلة دون توقف بين البلدين".. "بومبيو" إلى السودان قادماً من إسرائيل

وزير خارجية أمريكا سيلتقي "عبدالله حمدوك" ورئيس مجلس السيادة الانتقالي "البرهان"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى السودان، قادماً من إسرائيل، اليوم الثلاثاء، في إطار ما وصفها بـ "أول رحلة رسمية دون توقف بين البلدين".

وقال "بومبيو" على تويتر "يسعدني أن أعلن أننا على متن أول رحلة رسمية دون توقف من إسرائيل إلى السودان".

ووفق "رويترز"، فقد غادر وزير الخارجية الأميركي، إسرائيل صباح اليوم، متوجهاً إلى السودان، في أول رحلة رسمية مباشرة بين تل أبيب والخرطوم، في اليوم الثاني من جولة في الشرق الأوسط تتمحور حول تطبيع العلاقات بين دول عربية وإسرائيل.

وفي أثناء وجوده في الخرطوم التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، سيلتقي "بومبيو" رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبدالفتاح البرهان.

وكان "بومبيو" قد التقى، أمس الإثنين في القدس المحلتة، كلاً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ونظيره البريطاني دومينيك راب.

ومن المتوقع أن يؤكد "بومبيو" في الخرطوم، "دعمه لتعميق العلاقات الإسرائيلية - السودانية".

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