بعد غدٍ.. متنزه الطائف الوطني "سيسد" يفتح أبوابه للزوّار

مع التقيد بالإجراءات الصحية وضمان التباعد الاجتماعي

يبدأ متنزه الطائف الوطني بسيسد، بعد غدٍ الجمعة، فتح أبوابه للزوّار والمصطافين، يومياً من الساعة 11 صباحاً حتى 7 مساءً مع ضرورة التقيد بالإجراءات الصحية وتحقيق التباعد الاجتماعي داخل المتنزه.

وقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني عبدالرحمن القاضي: المتنزه شهد خلال الفترة الماضية أعمال صيانة شاملة، فيما ستشارك فرق تطوعية من شباب المحافظة لتوعية الجمهور والتأكد من تطبيقهم الاحترازات الوقائية.

من جانبه، أفاد مدير المتنزه المهندس سامي إبراهيم الجعيد، بأن متنزه الطائف الوطني بسيسد- شمال شرق محافظة الطائف، يُعد من أهم المواقع السياحية البرية في المملكة على مساحة 29.843.41 متراً، ومجهز بمواقع للجلسات العائلية وأخرى لألعاب الأطفال إلى جانب المرافق العامة.

وكان المتنزه قد افتتح عام 1420 هـ، محمية طبيعية محاطة بالجبال المكسوة بالأشجار الكثيفة والمساحات الخضراء الشاسعة، وارتبط اسمه بالسد الأثري الشهير "سيسد" الذي أُسس في عهد الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان عام 58 هـ.