حصيلة قتلى انفجار ميناء بيروت ترتفع إلى 135

عدد المصابين بلغ 5 آلاف

ذكر وزير الصحة اللبناني حمد حسن، اليوم (الأربعاء)، أن عدد قتلى الانفجار الهائل الذي وقع أمس في بيروت ارتفع إلى 135، وذلك في إحصائية جديدة، بحسب ما أوردت "رويترز".

وأضاف "حسن" أن عدد المصابين بلغ نحو 5000، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.

وكان وزير الصحة اللبناني قد أفاد في وقت سابق اليوم، بأن الانفجار أسفر عن 100 قتيل، مشيرًا إلى أن عدد المفقودين يفوق عدد القتلى الذين تم التعرف عليهم حتى الآن.