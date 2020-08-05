النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حصيلة قتلى انفجار ميناء بيروت ترتفع إلى 135

عدد المصابين بلغ 5 آلاف

ذكر وزير الصحة اللبناني حمد حسن، اليوم (الأربعاء)، أن عدد قتلى الانفجار الهائل الذي وقع أمس في بيروت ارتفع إلى 135، وذلك في إحصائية جديدة، بحسب ما أوردت "رويترز".

وأضاف "حسن" أن عدد المصابين بلغ نحو 5000، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.

وكان وزير الصحة اللبناني قد أفاد في وقت سابق اليوم، بأن الانفجار أسفر عن 100 قتيل، مشيرًا إلى أن عدد المفقودين يفوق عدد القتلى الذين تم التعرف عليهم حتى الآن.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
حصيلة قتلى انفجار ميناء بيروت ترتفع إلى 135
سبق

ذكر وزير الصحة اللبناني حمد حسن، اليوم (الأربعاء)، أن عدد قتلى الانفجار الهائل الذي وقع أمس في بيروت ارتفع إلى 135، وذلك في إحصائية جديدة، بحسب ما أوردت "رويترز".

وأضاف "حسن" أن عدد المصابين بلغ نحو 5000، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.

وكان وزير الصحة اللبناني قد أفاد في وقت سابق اليوم، بأن الانفجار أسفر عن 100 قتيل، مشيرًا إلى أن عدد المفقودين يفوق عدد القتلى الذين تم التعرف عليهم حتى الآن.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
07:42 PM

حصيلة قتلى انفجار ميناء بيروت ترتفع إلى 135

عدد المصابين بلغ 5 آلاف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
1,288

ذكر وزير الصحة اللبناني حمد حسن، اليوم (الأربعاء)، أن عدد قتلى الانفجار الهائل الذي وقع أمس في بيروت ارتفع إلى 135، وذلك في إحصائية جديدة، بحسب ما أوردت "رويترز".

وأضاف "حسن" أن عدد المصابين بلغ نحو 5000، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.

وكان وزير الصحة اللبناني قد أفاد في وقت سابق اليوم، بأن الانفجار أسفر عن 100 قتيل، مشيرًا إلى أن عدد المفقودين يفوق عدد القتلى الذين تم التعرف عليهم حتى الآن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,675
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,149
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,902
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,408

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة