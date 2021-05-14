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"الصحة" : تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 46869

أضعاف الإحصاء الرسمي .."كورونا" أصاب 2.8 مليون فرنسي

باريس وشرق البلاد الأكثر تضرراً بالعدوى

كشفت دراسة أجراها معهد باستور أن 4.4 بالمئة فقط من سكان فرنسا، أي 2.8 مليون شخص، أصيبوا بفيروس كورونا، وهو ما يزيد بكثير عن الإحصاء الرسمي للحالات، لكنه أقل بكثير من العدد اللازم لتحقيق ما يطلق عليه "مناعة القطيع"، بحسب ما أفادت "رويترز" اليوم (الخميس).

وأوضح الباحثون في دراسة نُشرت أمس في دورية "ساينس" أن معدل العدوى في المناطق الأكثر تضررًا في فرنسا، وهي شرق البلاد ومنطقة باريس يتراوح بين تسعة وعشرة بالمئة في المتوسط.

وأشاروا إلى أنه ينبغي أن يكون 65 بالمئة تقريبًا من السكان محصنين، إذا كانت ستجري السيطرة على الجائحة بوسيلة المناعة وحدها.

ويشير مصطلح مناعة القطيع لوضع يكتسب فيه عدد كافٍ من السكان مناعة من العدوى بحيث يمكن وقف انتشار المرض على نحو فعال.

ورصد معهد باستور معدل العدوى بدءًا من 11 مايو (أيار)، وهو اليوم الذي بدأت فيه فرنسا تخفيف إجراءات العزل العام التي دامت قرابة شهرين.

وخلص معهد باستور إلى أن العزل العام الذي بدأته فرنسا في 17 مارس (آذار)، أدى لتراجع شديد في معدل تكاثر فيروس كورونا حيث تراجع من 2.9 إلى 0.67 خلال حالة الإغلاق التي استمرت 55 يومًا هناك.

وزادت حصيلة الوفيات بالفيروس في فرنسا إلى 27074 أمس، وهو خامس أعلى معدل في العالم، فيما بلغ عدد حالات الإصابة وفقًا للإحصاءات الرسمية 177.700 إصابة وهو سابع أعلى معدل عالمي.

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أضعاف الإحصاء الرسمي .."كورونا" أصاب 2.8 مليون فرنسي
سبق

كشفت دراسة أجراها معهد باستور أن 4.4 بالمئة فقط من سكان فرنسا، أي 2.8 مليون شخص، أصيبوا بفيروس كورونا، وهو ما يزيد بكثير عن الإحصاء الرسمي للحالات، لكنه أقل بكثير من العدد اللازم لتحقيق ما يطلق عليه "مناعة القطيع"، بحسب ما أفادت "رويترز" اليوم (الخميس).

وأوضح الباحثون في دراسة نُشرت أمس في دورية "ساينس" أن معدل العدوى في المناطق الأكثر تضررًا في فرنسا، وهي شرق البلاد ومنطقة باريس يتراوح بين تسعة وعشرة بالمئة في المتوسط.

وأشاروا إلى أنه ينبغي أن يكون 65 بالمئة تقريبًا من السكان محصنين، إذا كانت ستجري السيطرة على الجائحة بوسيلة المناعة وحدها.

ويشير مصطلح مناعة القطيع لوضع يكتسب فيه عدد كافٍ من السكان مناعة من العدوى بحيث يمكن وقف انتشار المرض على نحو فعال.

ورصد معهد باستور معدل العدوى بدءًا من 11 مايو (أيار)، وهو اليوم الذي بدأت فيه فرنسا تخفيف إجراءات العزل العام التي دامت قرابة شهرين.

وخلص معهد باستور إلى أن العزل العام الذي بدأته فرنسا في 17 مارس (آذار)، أدى لتراجع شديد في معدل تكاثر فيروس كورونا حيث تراجع من 2.9 إلى 0.67 خلال حالة الإغلاق التي استمرت 55 يومًا هناك.

وزادت حصيلة الوفيات بالفيروس في فرنسا إلى 27074 أمس، وهو خامس أعلى معدل في العالم، فيما بلغ عدد حالات الإصابة وفقًا للإحصاءات الرسمية 177.700 إصابة وهو سابع أعلى معدل عالمي.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
03:19 PM

أضعاف الإحصاء الرسمي .."كورونا" أصاب 2.8 مليون فرنسي

باريس وشرق البلاد الأكثر تضرراً بالعدوى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت دراسة أجراها معهد باستور أن 4.4 بالمئة فقط من سكان فرنسا، أي 2.8 مليون شخص، أصيبوا بفيروس كورونا، وهو ما يزيد بكثير عن الإحصاء الرسمي للحالات، لكنه أقل بكثير من العدد اللازم لتحقيق ما يطلق عليه "مناعة القطيع"، بحسب ما أفادت "رويترز" اليوم (الخميس).

وأوضح الباحثون في دراسة نُشرت أمس في دورية "ساينس" أن معدل العدوى في المناطق الأكثر تضررًا في فرنسا، وهي شرق البلاد ومنطقة باريس يتراوح بين تسعة وعشرة بالمئة في المتوسط.

وأشاروا إلى أنه ينبغي أن يكون 65 بالمئة تقريبًا من السكان محصنين، إذا كانت ستجري السيطرة على الجائحة بوسيلة المناعة وحدها.

ويشير مصطلح مناعة القطيع لوضع يكتسب فيه عدد كافٍ من السكان مناعة من العدوى بحيث يمكن وقف انتشار المرض على نحو فعال.

ورصد معهد باستور معدل العدوى بدءًا من 11 مايو (أيار)، وهو اليوم الذي بدأت فيه فرنسا تخفيف إجراءات العزل العام التي دامت قرابة شهرين.

وخلص معهد باستور إلى أن العزل العام الذي بدأته فرنسا في 17 مارس (آذار)، أدى لتراجع شديد في معدل تكاثر فيروس كورونا حيث تراجع من 2.9 إلى 0.67 خلال حالة الإغلاق التي استمرت 55 يومًا هناك.

وزادت حصيلة الوفيات بالفيروس في فرنسا إلى 27074 أمس، وهو خامس أعلى معدل في العالم، فيما بلغ عدد حالات الإصابة وفقًا للإحصاءات الرسمية 177.700 إصابة وهو سابع أعلى معدل عالمي.

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